Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Spotify Colombia este día

Spotify se ha convertido en una de las plataformas más importantes en el mundo debido a su amplio catálogo de música y podcast. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Spotify el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Spotify ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público colombiano.

Lo favorito de los escuchas

1. Las Muñequitas (w El Americano 4KT)

Mr Plata

La canción de Mr Plata se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 270.414 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la primera posición.

2. CHÉVERE (premium_remix) (w Ryan Castro)

ARIA VEGA

«CHÉVERE (premium_remix) (w Ryan Castro)», interpretado por ARIA VEGA, ocupa el segundo lugar de la lista, tras lograr 242.949 reproducciones.

3. LA VILLA (w Kapo, Gangsta)

Ryan Castro

Esta es la canción que se ubica en el tercer lugar. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 230.272, lo que marca un hito en la carrera musical de Ryan Castro.

4. GANAS

Kris R.

La melodía de Kris R. va en descenso: ya llega a la cuarta posición. Sus 219.905 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

5. no tiene sentido

Beéle

Tras acumular 162.103 reproducciones, el temazo de Beéle se mantiene en quinto lugar.

6. quédate

Beéle

«quédate» de Beéle se vende como pan caliente. Ya lleva 158.135 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 6.

7. YOGURCITO

Blessd

«YOGURCITO» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en el séptimo puesto, con 155.965 reproducciones.

8. La Plena

W Sound

«La Plena» de W Sound pierde fuerza. Hoy solo cosecha 155.395 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el octavo lugar, lo que apunta a que va de salida.

9. NUEVA YORK (w Los Money Makers, Prodmonja)

Blessd

«NUEVA YORK (w Los Money Makers, Prodmonja)» de Blessd sigue abriéndose camino en las listas. Con 151.639 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas del público, en la posición novena.

10. Tonto (w Ryan Castro, DJ Snake)

J Balvin

Un número tan favorable como 151.436 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de J Balvin va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el décimo puesto.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Los artistas y canciones más oidas en Colombia durante el 2024

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Spotify)

Feidse ha consolidado como una figura prominente en la escena musical de Colombia durante 2024, liderando las listas de Spotify tanto en la categoría de artistas como en la de canciones más escuchadas. Sus temas ‘Sorry 4 That Much’y ‘Luna’ han capturado la atención de los oyentes, reflejando su creciente influencia en el género urbano. Además, su gira ‘Ferxxocalipsis World Tour’incluyó exitosas presentaciones en Bogotá y Medellín, destacando su impacto más allá de las plataformas digitales.

El reguetón ha dominado las preferencias musicales en Colombia, según las listas Top Artistas Colombia 2024 y Top Canciones Colombia 2024 de Spotify. Feid encabeza ambas listas, con ‘Luna’, en colaboración con ATL Jacob y ‘Sorry 4 That Much’ como las canciones más populares. Otros artistas destacados incluyen a Karol G, Blessd, y Bad Bunny, quienes también han dejado su huella en las listas con temas como ‘Perro Negro’ y ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’.

La lista Top Canciones Colombia 2024 presenta una variedad de colaboraciones que han resonado con el público. Entre ellas se encuentran ‘Mírame’ de Blessd y Ovy On The Drums y ‘Según Quién’de Malumay Carin León. Estas colaboraciones reflejan la diversidad y la riqueza del género urbano en el país.

En cuanto a la lista Top Artistas, además de Feid, se destacan canciones como ‘La Falda’ de Myke Towers y ‘Monastery’de Ryan Castrojunto a Feid. La presencia de artistas como Anuel AA con ‘Shampoo de Coco’ y Rauw Alejandro con ‘Khé?’ también subraya la popularidad de estos géneros en Colombia.

El fenómeno de Feid no se limita a su éxito en las listas de reproducción. Su gira ‘Ferxxocalipsis World Tour’ ha sido un éxito rotundo, con conciertos consecutivos en el Coliseo MedPlus de Bogotá y el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, atrayendo a miles de fanáticos. Esta combinación de éxito en streaming y en vivo subraya su prominencia en el panorama musical colombiano.

La influencia de Feid y el auge del reguetón en Colombia durante 2024 reflejan una tendencia más amplia en la música latina, donde la colaboración y la innovación continúan impulsando el género hacia nuevas alturas.