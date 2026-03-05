Noticias

El mercado de Corea del Sur abrió en terrenos negativos este 5 de marzo

Inicio de sesión KOSPI: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión negativa para el KOSPI, que inaugura la sesión bursátil del jueves 5 de marzo con notables descensos del 1,8%, hasta los 5.687,69 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a jornadas pasadas, el indicador suma tres sesiones seguidas de números negativos.

Si consideramos los datos de la última semana, el KOSPI acumula una disminución del 4,72%. El KOSPI se sitúa un 9,82% por debajo de su máximo del presente año (6.307,27 puntos) y un 31,98% por encima de su cotización mínima del año en curso (4.309,63 puntos).

