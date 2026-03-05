El mercado de Corea del Sur abrió en terrenos negativos este 5 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión negativa para el KOSPI, que inaugura la sesión bursátil del jueves 5 de marzo con notables descensos del 1,8%, hasta los 5.687,69 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a jornadas pasadas, el indicador suma tres sesiones seguidas de números negativos.

Si consideramos los datos de la última semana, el KOSPI acumula una disminución del 4,72%. El KOSPI se sitúa un 9,82% por debajo de su máximo del presente año (6.307,27 puntos) y un 31,98% por encima de su cotización mínima del año en curso (4.309,63 puntos).