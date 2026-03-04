Apertura del BSE Sensex 30: abrió la jornada a la baja este 4 de marzo

Mal día para el BSE Sensex 30, que comienza rueda bursátil del miércoles 4 de marzo con grandes caídas del 2,16%, hasta los 78.501,85 puntos, tras la apertura. Si confrontamos el valor con fechas anteriores, el índice encadena cuatro jornadas consecutivas en valores negativos.
En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el BSE Sensex 30 marca una disminución 4,53%; pese a ello desde hace un año aún conserva un incremento del 6,47%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 8,47% por debajo de su máximo del presente año (85.762,01 puntos)