Apertura del BSE Sensex 30: abrió la jornada a la baja este 4 de marzo

Apertura de sesión BSE Sensex 30: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el BSE Sensex 30, que comienza rueda bursátil del miércoles 4 de marzo con grandes caídas del 2,16%, hasta los 78.501,85 puntos, tras la apertura. Si confrontamos el valor con fechas anteriores, el índice encadena cuatro jornadas consecutivas en valores negativos.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el BSE Sensex 30 marca una disminución 4,53%; pese a ello desde hace un año aún conserva un incremento del 6,47%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 8,47% por debajo de su máximo del presente año (85.762,01 puntos)

