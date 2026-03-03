Peso mexicano pierde terreno ante el dólar hoy: cotización de apertura este martes 3 de marzo del 2026

Conoce cómo se cotiza el dólar en México este martes 3 de marzo del 2026. (Cuartoscuro)

Las consecuencias del conflicto en Medio Oriente han intensificado la presión sobre el peso mexicano, que al inicio de la sesión americana de este martes 3 de marzo de 2026, de acuerdo con información proporcionada por el Grupo Financiero Monex, se ubica entre las cinco monedas de países emergentes con mayores pérdidas frente al dólar estadounidense.

La demanda global por dólares sigue en aumento, impulsada por el temor a una escalada regional y sus efectos sobre la economía y la inflación. Durante la sesión overnight, el tipo de cambio llegó a registrar un mínimo de 17,29 pesos y un máximo de 17,53 pesos por dólar en el mercado spot, reflejando la amplia volatilidad que caracteriza la jornada.

Los mercados bursátiles internacionales, además, muestran descensos pronunciados, mientras la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán se extiende a naciones como Qatar, Bahréin y Omán, generando incertidumbre sobre el flujo de crudo a través del Estrecho de Ormuz y provocando un fuerte aumento en los precios del petróleo y el gas.

Al inicio de la sesión de este martes, el dólar estadounidense se cotizó en 17,70 pesos mexicanos en promedio, según Dow Jones. Esto representa un alza de 2,24% respecto a los 17,31 pesos registrados el día anterior.

En la última semana, el billete verde acumula un incremento de 3,12% frente al peso mexicano. No obstante, en la comparación anual, la divisa estadounidense aún mantiene una caída del 13,05%.

Analizando este dato con el de fechas anteriores, presenta un giro respecto del de la sesión previa, donde marcó una bajada del 0,5%, mostrando una falta de estabilidad en el resultado. La volatilidad referente a estos siete días es notoriamente superior a la acumulada en el último año, de forma que está presentando un comportamiento más inestable.

Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MXN

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano.

Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es una de las monedas más negociadas en América Latina en los mercados internacionales.

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.