Noticias

El principal índice surcoreano este 3 de marzo: mercado surcoreano cerró con pérdidas del 7,24%

Cierre de operaciones KOSPI: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión negativa para el KOSPI, que terminó la sesión de mercado del martes 3 de marzo con grandes bajadas del 7,24%, hasta los 5.791,91 puntos. El índice bursátil marcó un máximo de 6.180,45 puntos y la cifra mínima de 5.791,65 puntos. El rango de cotización para el KOSPI entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 6,29%.

En la última semana, el KOSPI marca una bajada del 0,93%. El KOSPI se sitúa un 8,17% por debajo de su máximo del presente año (6.307,27 puntos) y un 34,39% por encima de su valoración mínima del año en curso (4.309,63 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Corea

Últimas Noticias

¿Cuál es la temperatura promedio en Córdoba?

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

¿Cuál es la temperatura promedio

Clima en La Plata: cuál será la temperatura máxima y mínima este 3 de marzo

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en La Plata: cuál

Clima en Rosario: cuál será la temperatura máxima y mínima este 3 de marzo

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Rosario: cuál será

Pronóstico del clima en Mendoza este martes: temperatura, lluvias y viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Pronóstico del clima en Mendoza

El mercado japonés cerró operaciones a la baja este 3 de marzo

Cierre de operaciones Nikkei 225: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

El mercado japonés cerró operaciones