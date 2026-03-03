El principal índice surcoreano este 3 de marzo: mercado surcoreano cerró con pérdidas del 7,24%

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión negativa para el KOSPI, que terminó la sesión de mercado del martes 3 de marzo con grandes bajadas del 7,24%, hasta los 5.791,91 puntos. El índice bursátil marcó un máximo de 6.180,45 puntos y la cifra mínima de 5.791,65 puntos. El rango de cotización para el KOSPI entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 6,29%.

En la última semana, el KOSPI marca una bajada del 0,93%. El KOSPI se sitúa un 8,17% por debajo de su máximo del presente año (6.307,27 puntos) y un 34,39% por encima de su valoración mínima del año en curso (4.309,63 puntos).