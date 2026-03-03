El mercado de la India abrió la jornada con tendencia a la baja este 2 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el Nifty 50, que comienza la sesión bursátil del lunes 2 de marzo con grandes descensos del 1,24%, hasta los 24.865,70 puntos, tras la apertura. En relación a días pasados, el índice encadena dos fechas seguidas en descenso.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el Nifty 50 marca un descenso 3,3%; aunque desde hace un año aún conserva un incremento del 9,08%. El Nifty 50 se sitúa un 5,56% por debajo de su máximo en lo que va de año (26.328,55 puntos) y un 0,16% por encima de su cotización mínima del año en curso (24.825,45 puntos).