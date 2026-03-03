Noticias

El mercado de la India abrió la jornada con tendencia a la baja este 2 de marzo

Apertura de sesión Nifty 50: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el Nifty 50, que comienza la sesión bursátil del lunes 2 de marzo con grandes descensos del 1,24%, hasta los 24.865,70 puntos, tras la apertura. En relación a días pasados, el índice encadena dos fechas seguidas en descenso.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el Nifty 50 marca un descenso 3,3%; aunque desde hace un año aún conserva un incremento del 9,08%. El Nifty 50 se sitúa un 5,56% por debajo de su máximo en lo que va de año (26.328,55 puntos) y un 0,16% por encima de su cotización mínima del año en curso (24.825,45 puntos).

