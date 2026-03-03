Dólar: cotización de cierre hoy 3 de marzo en México

En la última jornada el dólar estadounidense se negoció al cierre a 17,63 pesos mexicanos en promedio, de manera que supuso un cambio del 1,86% con respecto a la cotización de la jornada anterior, cuando acabó con 17,31 pesos, reporta Dow Jones.

Con respecto a la última semana, el dólar estadounidense anota una subida 2,74%; sin embargo desde hace un año aún mantiene una disminución del 13,38%.

En relación a los cambios de este día respecto de fechas previas, invirtió el dato de la sesión previa, donde acabó con una bajada del 0,5%, sin poder fijar una clara tendencia. La volatilidad de esta semana es superior a los números logrados para el último año (8,39%), de modo que presenta mayores alteraciones que la tendencia general del valor.