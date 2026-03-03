Noticias

BSE Sensex 30 abrió con tendencia a la baja este 2 de marzo

Inicio de sesión BSE Sensex 30: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el BSE Sensex 30, que comienza rueda bursátil del lunes 2 de marzo con grandes bajadas del 1,29%, hasta los 80.238,85 puntos, tras la apertura. Analizando este dato con el de jornadas anteriores, el índice suma tres sesiones consecutivas en valores negativos.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el BSE Sensex 30 acumula un descenso 3,67%; por contra en el último año todavía mantiene un incremento del 9,93%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 6,44% por debajo de su máximo del presente año (85.762,01 puntos)

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en India

Últimas Noticias

Las últimas previsiones para Valencia: temperatura, lluvias y viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Las últimas previsiones para Valencia:

El mercado de la India abrió la jornada con tendencia a la baja este 2 de marzo

Apertura de sesión Nifty 50: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

El mercado de la India

Lotería Powerball: resultados del 2 de marzo de 2026

Aquí los resultados del más reciente sorteo de esta lotería estadounidense y averigüe si ha sido uno de los afortunados

Lotería Powerball: resultados del 2

Las últimas previsiones para Sevilla: temperatura, lluvias y viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Las últimas previsiones para Sevilla:

Clima en España: el pronóstico del tiempo para Málaga este 3 de marzo

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en España: el pronóstico