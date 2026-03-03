BSE Sensex 30 abrió con tendencia a la baja este 2 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el BSE Sensex 30, que comienza rueda bursátil del lunes 2 de marzo con grandes bajadas del 1,29%, hasta los 80.238,85 puntos, tras la apertura. Analizando este dato con el de jornadas anteriores, el índice suma tres sesiones consecutivas en valores negativos.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el BSE Sensex 30 acumula un descenso 3,67%; por contra en el último año todavía mantiene un incremento del 9,93%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 6,44% por debajo de su máximo del presente año (85.762,01 puntos)