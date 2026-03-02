Dólar cae en Uruguay al cierre del lunes 2 de marzo de 2026: tipo de cambio UYU/USD

Cotización del dólar al 2 de marzo alcanza máximo de seis semanas por factores internacionales. (EFE/Sebastiao Moreira)

El dólar estadounidense mostró leves variaciones frente al peso uruguayo en el arranque de la semana, en un contexto internacional donde los mercados financieros sintieron el impacto de la escalada militar en Medio Oriente.

Según el Grupo Financiero Monex, el día estuvo marcado por fuertes retrocesos en las bolsas globales, con una caída generalizada de las acciones y un fortalecimiento del activo norteamericano, impulsado por el aumento del precio del petróleo, el mayor registrado en cuatro años, y una creciente preocupación por la aceleración de la inflación.

De acuerdo con Dow Jones, el dólar cerró el lunes 2 de marzo en 38,40 pesos uruguayos, un leve descenso de 0,09% respecto a los 38,44 pesos del día anterior. Este ajuste contrarrestó la subida previa de 1,77%, reflejando la incapacidad de la moneda estadounidense para consolidar una tendencia clara frente al peso uruguayo en el corto plazo.

A nivel semanal, la divisa norteamericana acumuló un incremento de 0,43% frente al peso uruguayo. Sin embargo, la comparación anual sigue mostrando una disminución de 7,68%, lo que destaca la fortaleza relativa del peso uruguayo en los últimos doce meses.

La volatilidad de los últimos siete días superó el promedio anual, estimado en 12,72%, lo que evidencia un periodo de mayores alteraciones en la cotización, impulsado principalmente por factores externos.

El fuerte avance del petróleo y el movimiento de capitales hacia activos de refugio redefinieron el comportamiento de las monedas regionales, incluido el peso uruguayo. La reacción de los inversores ante el aumento del riesgo geopolítico ha sostenido la demanda por dólares, aunque los movimientos en Uruguay se mantuvieron contenidos en comparación con otros mercados.

Proyecciones económicas en Uruguay para 2026

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

Las previsiones sobre la evolución del dólar en Uruguay apuntan a un leve aumento hacia fines de 2026, según la última encuesta publicada por el Banco Central del Uruguay (BCU). Para enero de dicho año, el tipo de cambio esperado se sitúa en 38,98 pesos por dólar, mientras que la mediana proyectada para junio asciende a 39,33.

El conjunto de analistas consultados por el BCU estima que el tipo de cambio alcanzará los 40,19 pesos a fines de 2026, tras registrar 38,92 en enero y 39,48 en junio. A más largo plazo, los especialistas proyectan que la moneda estadounidense podría llegar a 41,46 pesos a fines de diciembre de 2027, según datos basados en la información oficial del BCU.

En el plano macroeconómico, la encuesta revela que el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de Uruguay se mantendría moderado, con un aumento estimado de 1,87% en 2026, 1,85% en 2027 y 1,92% en 2028.

Estas cifras reflejan un ajuste respecto a las expectativas previas de julio del año pasado, cuando se proyectaba un crecimiento más dinámico del 2,47% para 2026. La dispersión de las proyecciones para este año va del 1,50% al 2,30%, según los diferentes analistas consultados.

En cuanto a la inflación, la mediana de las proyecciones sitúa al índice de precios al consumo (IPC) en 4,40% para 2026, con un leve incremento a 4,45% en 2027 y 4,50% en 2028. Esta tendencia indica un acercamiento progresivo al objetivo fijado por el BCU, cuyo rango meta es precisamente 4,5%.

El peso uruguayo a través de los años

Conoce el tipo de cambio este lunes 2 de marzo en Uruguay. (EFE/Raúl Martínez)

El peso es la moneda de circulación oficial en Uruguay desde 1993 y reemplazó a los viejos pesos luego de que el país sufriera un periodo de inflación alta.

Fue a partir del 29 de octubre de 1991 cuando el Banco Central del Uruguay fue autorizado para emitir nuevos billetes para quitar los viejos pesos uruguayos que equivalían a 1.000 nuevos pesos. La moneda comenzó a circular hasta marzo de 1993.

En la década de 1990 se introdujo un nuevo mecanismo para poder prever con mayor acierto el valor del peso con respecto al dólar, estableciéndose un método de bandas de flotación.

Más tarde, en el año 2002 ya con Jorge Batlle como presidente, Uruguay vivió una crisis financiera debido a la fuga de capitales, por lo que fue difícil controlar el mercado de cambios hasta que meses más tarde se decidió cambiar al sistema de flotación independiente, que es el que se ha mantenido hoy día.

Luego de la maxidevaluación de 2002 le siguió un periodo de apreciación de la moneda. Cabe apuntar que las monedas usan animales y figuras patrias al reverso como diseño.