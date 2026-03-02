Apertura del BSE Sensex 30: abrió la jornada a la baja este 2 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el BSE Sensex 30, que comienza la sesión de mercado del lunes 2 de marzo con grandes descensos del 1,27%, hasta los 80.252,21 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto de fechas anteriores, el selectivo encadena tres sesiones seguidas de bajada.

En los últimos siete días, el BSE Sensex 30 anota un descenso 3,65%; pese a ello en el último año aún mantiene un ascenso del 9,95%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 6,42% por debajo de su máximo en lo que va de año (85.762,01 puntos)