Índice BIST 100 este 26 de febrero: pierde terreno durante la apertura de operaciones

Mal día para el BIST 100, que empieza la jornada financiera del jueves 26 de febrero con leves caídas del 0,74%, hasta los 13.707,08 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto de días anteriores, el indicador acumula tres jornadas seguidas de bajada.

Si consideramos los datos de la última semana, el BIST 100 anota un descenso 0,7%; aunque en términos interanuales aún conserva una subida del 40,71%. El BIST 100 se sitúa un 4,41% por debajo de su máximo del presente año (14.339,30 puntos) y un 21,72% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (11.261,50 puntos).