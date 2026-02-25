Valor de cierre del dólar en Canadá este 25 de febrero de USD a CAD

El dólar estadounidense se negoció al cierre a 1,37 dólares canadienses en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,15% frente a los 1,37 dólares canadienses de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el dólar estadounidense acumula una disminución 0,01%, por lo que en términos interanuales aún acumula un descenso del 1,15%.

Comparando este dato con el de fechas anteriores, puso fin a dos sesiones consecutivas con tendencia positiva. La volatilidad referente a estos siete días fue de 1,59%, que es una cifra visiblemente inferior al dato de volatilidad anual (4,96%), así que está teniendo un comportamiento más estable de lo esperado en este momento.