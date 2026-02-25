BSE Sensex 30 abrió con una tendencia al alza este 25 de febrero

Buen inicio de sesión para el BSE Sensex 30, que empieza la sesión bursátil del miércoles 25 de febrero con incrementos del 0,61%, hasta los 82.724,50 puntos, tras la apertura. Con respecto a fechas previas, el indicador invierte el valor de la sesión previa, donde se saldó con una disminución del 0,58%, demostrando que en este contexto no es posible definir una tendencia.
En los últimos siete días, el BSE Sensex 30 marca un descenso 1,21% aunque, por el contrario, en el último año acumula aún un incremento del 10,87%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 3,54% por debajo de su máximo del presente año (85.762,01 puntos) y un 2,48% por encima de su valoración mínima del año en curso (80.722,94 puntos).