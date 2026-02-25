Noticias

BSE Sensex 30 abrió con una tendencia al alza este 25 de febrero

Inicio de sesión BSE Sensex 30: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buen inicio de sesión para el BSE Sensex 30, que empieza la sesión bursátil del miércoles 25 de febrero con incrementos del 0,61%, hasta los 82.724,50 puntos, tras la apertura. Con respecto a fechas previas, el indicador invierte el valor de la sesión previa, donde se saldó con una disminución del 0,58%, demostrando que en este contexto no es posible definir una tendencia.

En los últimos siete días, el BSE Sensex 30 marca un descenso 1,21% aunque, por el contrario, en el último año acumula aún un incremento del 10,87%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 3,54% por debajo de su máximo del presente año (85.762,01 puntos) y un 2,48% por encima de su valoración mínima del año en curso (80.722,94 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en India

Últimas Noticias

Clima en Zaragoza: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Zaragoza: conoce el

Resultados de Mega Millions: todos los números ganadores del 24 de febrero de 2026

Como cada martes, esta lotería estadounidense dio a conocer los números ganadores de su sorteo millonario

Resultados de Mega Millions: todos

Clima en Valencia: la previsión meteorológica para este 25 de febrero

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Valencia: la previsión

El mercado de la India Nifty 50 abrió operaciones con alza este 25 de febrero

Apertura de sesión Nifty 50: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

El mercado de la India

Ranking: Las 25 películas más vistas en Google hoy en Estados Unidos

En la guerra por el streaming, Google sabe que tiene que mejorar su juego y apuesta por estos títulos

Ranking: Las 25 películas más