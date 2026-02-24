La bolsa de valores de la India cerró a la baja este 24 de febrero

Día adverso para el BSE Sensex 30, que terminó rueda bursátil del martes 24 de febrero con fuertes descensos del 1,28%, hasta los 82.225,92 puntos. El índice bursátil marcó la cifra máxima de 83.079,51 puntos y la cifra mínima de 81.934,73 puntos. El rango de cotización para el BSE Sensex 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,38%.
Si consideramos los datos de los últimos siete días, el BSE Sensex 30 anota una disminución 1,47%; sin embargo desde hace un año acumula aún un incremento del 10,22%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 4,12% por debajo de su máximo del presente año (85.762,01 puntos) y un 1,86% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (80.722,94 puntos).