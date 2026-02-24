Noticias

La bolsa de valores de la India cerró a la baja este 24 de febrero

Cierre de operaciones BSE Sensex 30: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día adverso para el BSE Sensex 30, que terminó rueda bursátil del martes 24 de febrero con fuertes descensos del 1,28%, hasta los 82.225,92 puntos. El índice bursátil marcó la cifra máxima de 83.079,51 puntos y la cifra mínima de 81.934,73 puntos. El rango de cotización para el BSE Sensex 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,38%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el BSE Sensex 30 anota una disminución 1,47%; sin embargo desde hace un año acumula aún un incremento del 10,22%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 4,12% por debajo de su máximo del presente año (85.762,01 puntos) y un 1,86% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (80.722,94 puntos).

