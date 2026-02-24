Noticias

FTSE MIB IDX arranca operaciones bursátiles en terreno negativo de este 24 de febrero

Apertura de sesión FTSE MIB IDX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante.

Sesión negativa para el FTSE MIB IDX, que empieza la sesión de mercado del martes 24 de febrero con ligeras bajadas del 0,54%, hasta los 46.445,64 puntos, tras la apertura. En cuanto a las variaciones de este día con respecto a días anteriores, el índice bursátil con este dato frena la racha positiva que marcaba en las dos jornadas anteriores.

En relación a los últimos siete días, el FTSE MIB IDX marca una subida 1,49%, por lo que en términos interanuales todavía mantiene un incremento del 20,72%. El FTSE MIB IDX se sitúa un 0,81% por debajo de su máximo del presente año (46.823 puntos) y un 4,4% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (44.488 puntos).

