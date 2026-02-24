Noticias

BSE Sensex 30 abrió con tendencia a la baja este 24 de febrero

Inicio de sesión BSE Sensex 30: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día bajista para el BSE Sensex 30, que empieza la jornada del martes 24 de febrero con caídas del 0,64%, hasta los 82.761,59 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si comparamos el dato con jornadas anteriores, el indicador interrumpe con la racha positiva de cotizaciones de mercado de las últimas dos sesiones.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el BSE Sensex 30 acumula una bajada 0,83%; sin embargo desde hace un año aún mantiene un incremento del 10,94%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 3,5% por debajo de su máximo del presente año (85.762,01 puntos) y un 2,53% por encima de su valoración mínima del año en curso (80.722,94 puntos).

