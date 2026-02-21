Lo más vistó en Disney+ Argentina para pasar horas frente a la pantalla

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Disney+. (Infobae)

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas ven las producciones a una velocidad inimaginable.

Disney+ ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de Disney+ Argentina

1. Predator: Badlands

Un joven Predator rechazado por su clan encuentra un aliado inesperado en Thia y emprende un peligroso viaje en busca del adversario definitivo.

2. Homo Argentum

La película consta de 16 mini películas que exploran, con humor y critica social, las características de la identidad argentina.

3. Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette (Love Story)

Miniserie. 9 episodios. Serie que narra la relación entre Carolyn Bessette y John John Kennedy, pareja que tras un breve noviazgo contrajo matrimonio, convirtiéndose en una de las parejas más icónicas del finales del siglo XX. Fue una historia de amor que capturó la atención de toda una nación: John F. Kennedy Jr. (Paul Anthony Kelly), hijo del legendario presidente JFK, era el cabeza visible de la familia más parecida a la realeza estadounidense. El país lo vio crecer, pasó de niño a ser el soltero más deseado y fenómeno mediático.

4. Hija del fuego: La venganza de la bastarda

Una mujer extranjera regresa a su ciudad natal con otra identidad. Su presencia despierta sospechas, pero nadie imagina la verdad: ella es la pieza clave de una venganza sangrienta. Con la confianza de todos, pone en marcha su plan y comete los crímenes más brutales en un pueblo que oculta más secretos de los que parece.

5. Cloud 9

6. Monstruos, S.A.

Monsters Inc. es la mayor empresa de miedo del mundo y James P. Sullivan es uno de sus mejores empleados. Asustar a los niños no es un trabajo fácil, ya que todos creen que los niños son tóxicos y no pueden tener contacto con ellos. Pero un día una niña se cuela sin querer en la empresa, provocando el caos.

7. Ella McCay

Una joven política idealista hace malabarismos con sus problemas familiares y su estresante vida laboral mientras se prepara para ocupar nada menos que el puesto de gobernadora de su estado, ocupando el puesto de su mentor.

8. Avatar: El sentido del agua

Ambientada más de una década después de los acontecimientos de la primera película, 'Avatar: The Way of Water' empieza contando la historia de la familia Sully (Jake, Neytiri y sus hijos), los problemas que los persiguen, lo que tienen que hacer para mantenerse a salvo, las batallas que libran para seguir con vida y las tragedias que sufren.

9. Tell Me Lies

Cuando Lucy Albright llega al campus de su pequeña universidad, lejos de su madre, a quien nunca perdonó por un acto de traición en sus primeros años de adolescencia, Lucy abraza la vida universitaria y todo lo que tiene para ofrecer. Pero todo cambia cuando conoce a Stephen DeMarco, quien tiene su propio pasado misterioso. Su enredo adictivo tendrá consecuencias que nunca podrían haber imaginado.

10. El diablo viste de Prada

En el vertiginoso mundo de la moda en Nueva York, la revista 'Runway' es el Santo Grial. Dirigida con puño de hierro y elegante manicura por Miranda Priestly, trabajar en ella es un temible reto para todo aquel que quiera triunfar en ese mundo. Hacerlo como ayudante de Miranda podría abrirle cualquier puerta a Andy Sachs, recientemente graduada. Pero ella es una chica que destaca por su desaliño dentro del pequeño ejército de guapísimas redactoras de la revista. Andy comprende muy pronto que para triunfar en ese negocio va a necesitar algo más que iniciativa y determinación. Y la prueba definitiva está delante de ella, vestida de Prada de pies a cabeza.

Qué hay en Disney+

Disney+ es una plataforma de streaming que es propiedad de The Walt Disney Company y que ofrece a sus suscriptores un catálogo amplio de películas, series, documentales, entre otros productos multimedia que han sido lanzados bajo los estudios o marcas de Disney, Pixar, Marvel, Star, National Geographic, entre otros.

El servicio fue lanzado de manera oficial el 12 de noviembre de 2019 en Estados Unidos y Canadá, para posteriormente expandirse a los Países Bajos y España. Fue hasta finales de 2020 que la plataforma finalmente llegó a Latinoamérica y el Caribe, a excepción de Cuba.

De acuerdo con el informe del primer trimestre de 2023, el servicio de streaming de Disney+ posee 157,8 millones de suscriptores, lo que representó una baja de cuatro millones con respecto a lo registrado en el trimestre anterior.

En el momento de su lanzamiento, se habló de que la plataforma buscaba albergar 500 películas y 7.000 episodios de programas o series de televisión; además, se contemplaba el lanzamiento de cuatro películas originales y cinco programas de televisión, lo cual se vio con el lanzamiento de la serie The Mandalorian, que costó cerca de 100 millones de dólares.

Disney+ permite a sus usuarios ver contenidos en cuatro dispositivos al mismo tiempo, aunque se pueden crear hasta siete perfiles y se puede mirar contenido hasta en dispositivos.