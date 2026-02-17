Euro: cotización de apertura hoy 17 de febrero en Bolivia

El euro se paga al inicio de operaciones a 8,11 bolivianos en promedio, lo que implicó un cambio del 1,42% con respecto a la cotización de la jornada anterior, cuando acabó con 7,99 bolivianos, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el euro registra un incremento 1,17%, por lo que en términos interanuales aún mantiene un incremento del 8,37%.

Respecto a días anteriores, mantuvo resultados variables que nos impiden calcular una dirección clara. La volatilidad referente a estos siete días es manifiestamente inferior a la acumulada en el último año, de modo que está teniendo un comportamiento más estable de lo que indica la tendencia general recientemente.

Los pronósticos económicos para el dólar en Bolivia este 2026

El mercado paralelo en Bolivia mostró una estabilidad temporal a comienzos de 2026, con cotizaciones cercanas a Bs 9,64, fenómeno vinculado a las expectativas generadas por las reformas cambiarias y el anuncio de un financiamiento externo de $4.500 millones del BID para el periodo 2026-2028

El Gobierno boliviano desea reducir el déficit fiscal al 7% este año, mientras proyecta una inflación de hasta el 17%. Aunque el FMI había advertido que la inflación podría superar el 15% si no se controla la emisión monetaria, se mantiene la incertidumbre.

El Banco Mundial anticipa una recesión del -1,1% en el PIB de Bolivia para 2026, mientras la CEPAL prevé un crecimiento marginal del 0,5%. El FMI optó por no entregar estimaciones precisas a largo plazo debido al alto grado de incertidumbre.

El proceso de unificación cambiaria para el primer semestre incluye la liberación gradual de dólares en el sistema financiero y la publicación diaria de valores referenciales por parte del Banco Central de Bolivia (BCB), que recientemente se sitúan alrededor de Bs 9,21 para la compra y Bs 9,40 para la venta.

Aunque el tipo de cambio oficial permanece en Bs 6,96, su uso es cada vez menos relevante en las operaciones comerciales frente a los nuevos valores de mercado. Tras la fuerte volatilidad de 2025, el país encara el desafío de una transición estructural en un contexto de contracción económica.