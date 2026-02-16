Noticias

Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: al alza tras el cierre de la jornada este 11 de febrero

Cierre de sesión Taiwan Weighted: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día optimista para el Taiwan Weighted, que terminó la jornada en los mercados del miércoles 11 de febrero con notables incrementos del 1,61%, hasta los 33.605,71 puntos. El indicador llegó a un volumen máximo de 33.707,83 puntos y la cifra mínima de 33.071,67 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,89%.

Con respecto a los últimos siete días, el Taiwan Weighted registra un incremento 4,08% y en el último año aún acumula un ascenso del 43,14%.

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Taiwán

Últimas Noticias

El principal índice de Corea de Sur este 13 de febrero: mercado surcoreano cerró con pérdidas del 0,28%

Cierre de operaciones KOSPI: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

El principal índice de Corea

¿Cómo estará el clima en La Plata?

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

¿Cómo estará el clima en

¿Cómo estará el clima en Mendoza?

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

¿Cómo estará el clima en

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Rosario

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Adiós a la incertidumbre, conoce

Clima en Córdoba: cuál será la temperatura máxima y mínima este 16 de febrero

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Córdoba: cuál será