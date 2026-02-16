Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: al alza tras el cierre de la jornada este 11 de febrero

Día optimista para el Taiwan Weighted, que terminó la jornada en los mercados del miércoles 11 de febrero con notables incrementos del 1,61%, hasta los 33.605,71 puntos. El indicador llegó a un volumen máximo de 33.707,83 puntos y la cifra mínima de 33.071,67 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,89%.
Con respecto a los últimos siete días, el Taiwan Weighted registra un incremento 4,08% y en el último año aún acumula un ascenso del 43,14%.