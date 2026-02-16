Ranking Apple en España: top 10 de las canciones más escuchadas de este día

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Apple. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Apple, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público español.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Apple ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lista de lo más escuchado

1. NI BORRACHO

Quevedo

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Quevedo. Quizás por esto es que NI BORRACHO debuta en el ranking directamente en la primera posición.

2. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

Cosechar éxitos es sinónimo de Bad Bunny. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada BAILE INoLVIDABLE, debute en la segunda posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

3. Dardos

Romeo Santos y Prince Royce

Dardos no para de sonar en el streaming, tras ascender 2 puestos en las listas de favoritos y situarse en la tercera posición.

4. DtMF

Bad Bunny

DtMF de Bad Bunny se mantiene en cuarto lugar.

5. NUEVAYoL

Bad Bunny

La melodía de Bad Bunny va en descenso: ya llega a la quinta posición. Lo anterior contrasta con el conteo de ayer, en el que se ubicaba en el puesto número 3.

6. La Perla

ROSALÍA y Yahritza Y Su Esencia

La Perla de ROSALÍA y Yahritza Y Su Esencia se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, continúa en la sexta posición.

7. SUPERESTRELLA

Aitana

SUPERESTRELLA de Aitana sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 7, tras subir del 8 en el que se encontraba ayer.

8. Vete

Bad Bunny

Vete de Bad Bunny se ubica en la octava posición. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.

9. Yonaguni

Bad Bunny

Yonaguni de Bad Bunny se vende como pan caliente. Pasa del puesto 10 de ayer al 9 hoy. Se convierte así en una melodía ganadora que no puede faltar en el ranking actual.

10. LA NOCHE DE ANOCHE

Bad Bunny y ROSALÍA

LA NOCHE DE ANOCHEde Bad Bunny y ROSALÍA está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 10. Ayer se encontraba en el sitio número 11, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Apple Music significa más del 6% de ganancias a la compañía

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

La plataforma sigue consolidándose como uno de los servicios de streaming más importantes del mercado global. Durante 2024, por ejemplo, llegó los 98,2 millones de suscriptores, lo que representa un alza de 8,4 millones con respecto al año pasado, una tendencia ascendente que refleja la preferencia del público y la capacidad de Apple para competir con otras plataformas líderes del sector.

En términos financieros, el servicio de música generó 9.200 millones de dólares en 2024, ingresos que demuestran su peso dentro del ecosistema de Apple al contribuir con un significativo 6,4% de los ingresos totales de la empresa. Otro dato interesante es el perfil demográfico de su audiencia, pues el 56% de los usuarios son mujeres, frente a un 44% de hombres, lo que refleja una distribución de usuarios más equilibrada que en otros servicios similares.

Disponible en 167 países y con un catálogo de más de 100 millones de canciones y 30 mil listas de reproducción, Apple Music ofrece una experiencia sonora amplia, diversa y personalizada. Además, se distingue por su modelo de retribución a los artistas, pagando en promedio $0,01 por cada reproducción.