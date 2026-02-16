Noticias

Principal índice de Lisboa alcanza cifras positivas al cierre de la jornada de este 16 de febrero

Cierre de operaciones PSI 20: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada en positivo para el PSI 20, que cerró la sesión del lunes 16 de febrero con incrementos del 0,66%, hasta los 9.058,60 puntos. El índice marcó un volumen máximo de 9.066,85 puntos y un volumen mínimo de 8.969,99 puntos. El rango de cotización para el PSI 20 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,07%.

Con respecto a la última semana, el PSI 20 marca una subida 0,75%, por ello en términos interanuales mantiene aún un ascenso del 35,72%. El PSI 20 se sitúa un 0,13% por debajo de su máximo en lo que va de año (9.070,52 puntos) y un 7,83% por encima de su cotización mínima del año en curso (8.400,46 puntos).

