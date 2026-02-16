Descubre cuáles son los libros favoritos en Amazon España este lunes 16 de febrero

En esta obra publicada en 1946, Viktor Frankl narra su experiencia como prisionero en campos de concentración nazis.

Los libros son un fuerte oponente para las plataformas de streaming, pues al igual que Netflix, HBO y Disney, estas historias son capaces de cautivar a quienes las consumen. De ello ha sido consciente Amazon, plataforma que ha apostado por la venta de éstos.

Y es que pese a haber surgido hace siglos, el libro ha sufrido una serie de innovaciones tecnológicas que han permitido mejorar no sólo la conservación y reproducción de los textos, sino también el acceso a la información y al entretenimiento.

Así, lejos se está ya de la impresión de El sutra del diamante, el libro impreso más antiguo en conservación que, según cálculos, fue distribuido en el año 868 por el chino Wang Jie; o bien de 1440, cuando Johannes Gutenberg inventó la imprenta de tipos móviles y dio vida al primer libro en la era moderna llamado La biblia de Gutenberg o Biblia de Mazarino, que constaba de 1282 páginas con 42 líneas cada una de ellas.

Hoy día los lectores pueden optar por leer títulos en formato de bolsillo o incluso acceder a las tabletas digitales y Kindle, que es el lector de libros exclusivo de Amazon.

Sin embargo, uno de los problemas que pueden surgir en el mundo tan vertiginoso como el que se vive hoy día puede ser la osadía de elegir qué leer ante una oleada de títulos y autores de diversos géneros y países, aunque la lista de los 10 títulos más populares que actualiza Amazon España podría ser una buena guía para saber cuál será el próximo texto a leer.

Cuáles son los libros más vendidos

1. Devuélveme mi país

Autor: Alvise Pérez

Un ensayo crítico sobre la pérdida progresiva de derechos, oportunidades y confianza en el sistema político, económico y social contemporáneo. No aborda el deterioro de un país como un acontecimiento repentino, sino como un proceso lento y acumulativo: más horas de trabajo para sostener el mismo nivel de vida, servicios públicos cada vez más costosos y menos eficaces, y un clima social donde expresar determinadas opiniones comienza a tener consecuencias.

2. Comerás flores: 345 (Libros del Asteroide)

Autor: Lucía Solla Sobral

Meses después de la muerte de su padre y recién graduada, Marina conoce a Jaime, un hombre veinte años mayor que irrumpe en su vida con atenciones, planes y una promesa de estabilidad. En poco tiempo, abandona la vida que compartía con su amiga Diana para instalarse en el cómodo mundo de Jaime, seducida por una sofisticación que también conquista a su familia.

A medida que se adentra en esa nueva etapa, Marina comienza a perder de vista aquello que la definía. Comerás flores, novela debut de Lucía Solla Sobral, aborda con una prosa intensa y cuidada el duelo, la construcción de la identidad y los desequilibrios afectivos, explorando las distintas formas del amor y el papel de la amistad como espacio de resistencia.

3. Si no crees en Dios, te doy su teléfono: Una historia de milagros, fe y esperanza (Primera persona)

Autor: Paco Arango

Durante más de veinticinco años, Paco Arango ha acompañado a niños y adolescentes con cáncer, experiencia que dio origen a la Fundación Aladina, referente en España por su apoyo integral a menores con enfermedades oncológicas y sus familias, así como por sus iniciativas pioneras de mejora hospitalaria.

En Si no crees en Dios, te doy su teléfono, el autor reúne testimonios reales surgidos de ese recorrido vital y profesional. La obra ofrece una reflexión sobre la fe y la trascendencia a partir de experiencias personales que, según plantea, evidencian la posibilidad de una relación íntima con Dios en medio del sufrimiento y la adversidad.

4. La asistenta: El adictivo thriller viral que está arrasando internacionalmente: 1 (SUMA)

Autor: Freida Mcfadden

Al principio, todo parece normal, pero pronto Millie se enfrenta a la conducta extraña y manipuladora de Nina, la señora de la casa, y a un ambiente cargado de secretos perturbadores.

5. El secreto de la asistenta (La asistenta 2) (SUMA)

Autor: Freida Mcfadden

Una joven consigue trabajo como asistenta en el lujoso ático de los Garrick, un empleo perfecto para pasar desapercibida. Pero la ausencia de la señora de la casa, los indicios inquietantes y un secreto oculto tras una puerta cerrada lo cambian todo. Cuando la verdad sale a la luz, la asistenta toma una decisión que desencadenará una peligrosa venganza.

6. Mentira (La Trama)

Autor: Juan Gómez-Jurado

El autor más leído en español, Juan Gómez-Jurado, presenta su primer thriller independiente tras el fenómeno del universo Reina Roja. La novela propone un inquietante juego de identidades, mentiras y manipulación en el que la voz narradora interpela directamente al lector.

7. La península de las casas vacías: 529 (Nuevos Tiempos)

Autor: David Uclés

Una narración coral sobre la Guerra Civil española que retrata la desintegración de una familia, un territorio y una sociedad entera. A través de personajes anónimos y figuras históricas, el relato combina lo fantástico y lo real para mostrar la violencia, el desarraigo y la memoria colectiva de una Iberia en agonía. Una obra de tono poético y grotesco en la que lo épico y lo cotidiano se entrelazan para ofrecer una visión total y simbólica del conflicto.

8. El Hombre en busca de Sentido (fuera de colección)

Autor: Viktor Frankl

El estremecedor testimonio del autor sobre su experiencia en los campos de concentración, quien a pesar del hambre, el frío y la brutalidad, descubrió que vale la pena seguir viviendo y que la libertad interior y la dignidad humana son indestructibles.

Como psiquiatra y prisionero, Frankl reflexiona sobre la capacidad del ser humano para encontrar un propósito incluso en las circunstancias más extremas. Este libro introduce la logoterapia, su método centrado en la búsqueda de sentido, y ofrece una profunda lección sobre la responsabilidad y la esperanza en la vida.

9. La ciudad de las luces muertas: premio Nadal 2026 (Áncora & Delfín)

Autor: David Uclés

En la Barcelona de posguerra, un accidente provoca que la ciudad quede sumida en una oscuridad total, donde solo subsisten un tenue resplandor y la luz del fuego. En ese territorio donde convergen pasado, presente y futuro, edificios desaparecidos reaparecen y otros del porvenir se materializan.

Entre las sombras, escritores, artistas y músicos de todas las épocas se encuentran en encuentros imposibles: Picasso hace llorar a Simone Weil, Cortázar retrata a Laforet, Gaudí transforma a los transeúntes y Orwell protege a Montserrat Caballé y Jordi Savall. Un fotógrafo que puede capturar lo que aún no ha sucedido y otros protagonistas buscan entender el fenómeno y devolver la luz perdida.

10. Bailando lo quitao: Una novela (Planeta)

Autor: Ana Milán

Narra la historia de Josefa, una mujer que, tras atravesar la pérdida y la fractura personal, encuentra en la memoria, la libertad y el deseo una forma de reconstruirse.

Con una voz confesional y evocadora, Ana Milán construye una novela que explora la identidad, la herencia emocional y la afirmación personal.

España y sus lectores

El número de lectores en España incrementó paulatinamente desde la pandemia de coronavirus, logrando consolidarse entre los más jóvenes, según el informe del Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros 2023 presentado por el Ministerio de Cultura y Deporte.

Detalla que en los últimos 10 años ha incrementado un 5,7% el índice de lectura de los españoles. El 64,8% utiliza su tiempo libre para leer; sin embargo, cuando se trata de los lectores de cómics, aumenta la cifra hasta 66,2 por ciento.

Al considerar sólo aquellos que leyeron por ocio en su tiempo libre el porcentaje fue de 64,8%, una cifra ligeramente superior a la de la medición anual anterior y que llega al 66,2% cuando también se le suman los lectores de cómics.

Al hacer una comparación con las cifras que se han registrado en la última década se tiene que el índice de lectura en el tiempo libre tuvo un aumento de 5,7%; los “lectores frecuentes” se mantuvieron en el 52,5%; mientras que los considerados como “ocasionales” sólo han mostrado una ligera alza de 0,4 puntos porcentuales.

Aunque de a poco las cifras de lectura se han ido acercado a las medias europeas, el informe revela que aún persiste un importante número de españoles que nunca leen (35,2%). Al respecto, el 44% señala que el motivo principal es que no tienen tiempo libre; el 30,6% prefiere invertir su tiempo en otro tipo de entretenimiento como pasear, descansar o ver películas y series; el 29,3% reconoció una falta de interés; y el 0,9% dijo tener problemas de vista o salud.

La medición también deja ver que las mujeres leen más que los hombres en una proporción de 69,9% frente a un 59,5 por ciento. Por edades, se tiene que el tramo con mayor población lectora es aquel que comprende de los 14 a los 24 años y que representan un 74,2% del total.