El principal índice de Corea de Sur este 13 de febrero: mercado surcoreano cerró con pérdidas del 0,28%

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada bajista para el KOSPI, que cerró la sesión de mercado del viernes 13 de febrero con ligeras bajadas del 0,28%, hasta los 5.507,01 puntos. El selectivo marcó un máximo de 5.583,74 puntos y un volumen mínimo de 5.480,92 puntos. El rango de cotización para el KOSPI entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,84%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el KOSPI registra un ascenso 8,21%, por ello en términos interanuales aún acumula un incremento del 119,47%. El KOSPI se sitúa un 0,28% por debajo de su máximo en lo que va de año (5.522,27 puntos) y un 27,78% por encima de su valoración mínima del año en curso (4.309,63 puntos).