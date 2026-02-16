El principal índice de Corea de Sur este 13 de febrero: mercado surcoreano cerró con pérdidas del 0,28%

Jornada bajista para el KOSPI, que cerró la sesión de mercado del viernes 13 de febrero con ligeras bajadas del 0,28%, hasta los 5.507,01 puntos. El selectivo marcó un máximo de 5.583,74 puntos y un volumen mínimo de 5.480,92 puntos. El rango de cotización para el KOSPI entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,84%.
Si consideramos los datos de los últimos siete días, el KOSPI registra un ascenso 8,21%, por ello en términos interanuales aún acumula un incremento del 119,47%. El KOSPI se sitúa un 0,28% por debajo de su máximo en lo que va de año (5.522,27 puntos) y un 27,78% por encima de su valoración mínima del año en curso (4.309,63 puntos).