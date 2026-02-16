Noticias

El principal índice de Corea de Sur este 13 de febrero: mercado surcoreano cerró con pérdidas del 0,28%

Cierre de operaciones KOSPI: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada bajista para el KOSPI, que cerró la sesión de mercado del viernes 13 de febrero con ligeras bajadas del 0,28%, hasta los 5.507,01 puntos. El selectivo marcó un máximo de 5.583,74 puntos y un volumen mínimo de 5.480,92 puntos. El rango de cotización para el KOSPI entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,84%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el KOSPI registra un ascenso 8,21%, por ello en términos interanuales aún acumula un incremento del 119,47%. El KOSPI se sitúa un 0,28% por debajo de su máximo en lo que va de año (5.522,27 puntos) y un 27,78% por encima de su valoración mínima del año en curso (4.309,63 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Corea

Últimas Noticias

¿Cómo estará el clima en La Plata?

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

¿Cómo estará el clima en

¿Cómo estará el clima en Mendoza?

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

¿Cómo estará el clima en

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Rosario

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Adiós a la incertidumbre, conoce

Clima en Córdoba: cuál será la temperatura máxima y mínima este 16 de febrero

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Córdoba: cuál será

Cierre del índice Nikkei 225 este 16 de febrero

La incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Cierre del índice Nikkei 225