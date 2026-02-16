Noticias

Con tendencia alcista, así abrió el AEX este 16 de febrero

Inicio de sesión AEX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante.

Inicio de jornada de alzas para el AEX, que inaugura la sesión de mercado del lunes 16 de febrero con leves incrementos del 0,35%, hasta los 997,26 puntos, tras la apertura. En relación a las variaciones de este día respecto de días previos, el índice suma dos jornadas sucesivas de ganancias.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el AEX acumula una bajada 0,18%; por el contrario en términos interanuales mantiene aún una subida del 5,83%. El AEX se sitúa un 1,36% por debajo de su máximo del presente año (1.011,01 puntos) y un 3,34% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (965,03 puntos).

