Apertura del índice BSE Sensex 30 este 16 de febrero

Jornada sin cambios para el BSE Sensex 30, que empieza la jornada financiera del lunes 16 de febrero con una variación del 0,02%, hasta los 82.640,36 puntos, tras la apertura. Comparando este dato con el de jornadas pasadas, el índice bursátil interrumpe con la racha de cotizaciones de mercado de las últimas tres sesiones.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el BSE Sensex 30 marca una disminución 1,7%; pese a ello en términos interanuales aún acumula una subida del 8,74%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 3,64% por debajo de su máximo del presente año (85.762,01 puntos) y un 2,38% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (80.722,94 puntos).