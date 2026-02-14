Qué ver esta noche en Disney+ Uruguay

La plataforma llegó a Latinoamérica y el Caribe a finales del 2020 y desde entonces busca dominar la industria de streaming en la región. (Infobae)

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas ven las producciones a una velocidad inimaginable.

Disney+ ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de Disney+ Uruguay

1. Homo Argentum

La película consta de 16 mini películas que exploran, con humor y critica social, las características de la identidad argentina.

2. Ella McCay

Una joven política idealista hace malabarismos con sus problemas familiares y su estresante vida laboral mientras se prepara para ocupar nada menos que el puesto de gobernadora de su estado, ocupando el puesto de su mentor.

3. Hija del fuego: La venganza de la bastarda

Una mujer extranjera regresa a su ciudad natal con otra identidad. Su presencia despierta sospechas, pero nadie imagina la verdad: ella es la pieza clave de una venganza sangrienta. Con la confianza de todos, pone en marcha su plan y comete los crímenes más brutales en un pueblo que oculta más secretos de los que parece.

4. The Simpsons & Bad Bunny: Te deseo lo mejor (Vídeo musical)

Homer llega tarde a cenar porque está enganchado a su teléfono. Marge le regaña por su comportamiento y lo abandona. Ahora, Homer, con la compañía de Bad Bunny, buscará a Marge por toda Springfield para recuperarla. Primer videoclip producido por el equipo original de Los Simpson para un artista internacional. Cuenta con las voces del doblaje latinoamericano y los textos en español.

5. Avatar: El sentido del agua

Ambientada más de una década después de los acontecimientos de la primera película, 'Avatar: The Way of Water' empieza contando la historia de la familia Sully (Jake, Neytiri y sus hijos), los problemas que los persiguen, lo que tienen que hacer para mantenerse a salvo, las batallas que libran para seguir con vida y las tragedias que sufren.

6. Tarzán (Animación) - Colección (Tarzan (Animation) Collection)

Películas de Disney de la serie Tarzán

7. El diablo viste de Prada

En el vertiginoso mundo de la moda en Nueva York, la revista 'Runway' es el Santo Grial. Dirigida con puño de hierro y elegante manicura por Miranda Priestly, trabajar en ella es un temible reto para todo aquel que quiera triunfar en ese mundo. Hacerlo como ayudante de Miranda podría abrirle cualquier puerta a Andy Sachs, recientemente graduada. Pero ella es una chica que destaca por su desaliño dentro del pequeño ejército de guapísimas redactoras de la revista. Andy comprende muy pronto que para triunfar en ese negocio va a necesitar algo más que iniciativa y determinación. Y la prueba definitiva está delante de ella, vestida de Prada de pies a cabeza.

8. Río

Blu es un guacamayo que ha crecido en un pequeño pueblo de Minnesota en EEUU, un buen día se entera que es el último espécimen macho de su especie. Es entonces cuando Blu y su dueña, compañera y protectora Linda, deciden tomar rumbo a Rio de Janeiro para conocer a Tulio, un excéntrico experto en pájaros y a Perla, quien es la última hembra de su especie. Juntos se embarcan en una serie de aventuras para sobrevivir junto a otros amigos que conocen a medida que se desarrolla la historia

9. Belleza perfecta (The Beauty)

Los socios Drew y Kara investigan la enfermedad de transmisión sexual "la belleza", que causa efectos estéticos, pero que resulta letal.

10. Tú a Londres y yo a California

Hallie y Annie, dos gemelas que se parecen como dos gotas de agua, fueron separadas poco después de nacer, a causa del divorcio de sus padres. Hallie vive en Napa Valley con su padre, que es viticultor. Por su parte, Annie vive en Londres con su madre, una famosa diseñadora de trajes de novia. Ninguna de las dos conoce la existencia de la otra, pero el destino hace que se encuentren por casualidad en Maine, en un campamento de verano. Antes de volver a casa, las niñas urden un plan para conseguir reunir a sus padres, pero hay un inconveniente con el que no contaban: su padre proyecta casarse con otra mujer.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué hay en Disney+

Con su plataforma que ofrece películas y series originales, Disney+ busca hacerle competencia a Netflix. (REUTERS/Bing Guan)

Disney+ es una plataforma de streaming que es propiedad de The Walt Disney Company y que ofrece a sus suscriptores un catálogo amplio de películas, series, documentales, entre otros productos multimedia que han sido lanzados bajo los estudios o marcas de Disney, Pixar, Marvel, Star, National Geographic, entre otros.

El servicio fue lanzado de manera oficial el 12 de noviembre de 2019 en Estados Unidos y Canadá, para posteriormente expandirse a los Países Bajos y España. Fue hasta finales de 2020 que la plataforma finalmente llegó a Latinoamérica y el Caribe, a excepción de Cuba.

De acuerdo con el informe del primer trimestre de 2023, el servicio de streaming de Disney+ posee 157,8 millones de suscriptores, lo que representó una baja de cuatro millones con respecto a lo registrado en el trimestre anterior.

En el momento de su lanzamiento, se habló de que la plataforma buscaba albergar 500 películas y 7.000 episodios de programas o series de televisión; además, se contemplaba el lanzamiento de cuatro películas originales y cinco programas de televisión, lo cual se vio con el lanzamiento de la serie The Mandalorian, que costó cerca de 100 millones de dólares.

Disney+ permite a sus usuarios ver contenidos en cuatro dispositivos al mismo tiempo, aunque se pueden crear hasta siete perfiles y se puede mirar contenido hasta en dispositivos.