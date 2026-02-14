Netflix: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en Chile

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Netflix. (Infobae)

¿No sabes qué ver?, no te preocupes, Netflix publicó su listado con las películas más vistas en Chile al corte de este jueves 12 de febrero. Desde comedias románticas y de acción, pasando por animadas y de suspenso, hasta documentales y trabajos independientes, aquí encontrarás todo tipo de filmografía que no puedes dejar pasar.

Netflix es, probablemente, el proveedor de streaming más conocido en el planeta. Desde 1997, año de su fundación, hasta ahora su número de suscriptores ha vivido un incremento continuo, salvo los primeros seis meses de 2022, alcanzando ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, asegura Statista.

Top 10 de las películas más reproducidas de Netflix Chile

1. Tornados (Twisters)

Kate Carter, una ex cazadora de tormentas perseguida por un devastador encuentro con un tornado durante, es llamada por su amigo Javi de regreso a las llanuras abiertas para probar un nuevo e innovador sistema de seguimiento. Allí, se cruza con la encantadora e imprudente superestrella de las redes sociales Tyler Owens y su estridente equipo. A medida que la temporada de tormentas se intensifica, se desatarán fenómenos aterradores nunca antes vistos y Kate, Tyler y sus equipos competidores se encuentran de lleno en el camino de múltiples sistemas de tormentas que convergen sobre el centro de Oklahoma en la lucha de sus vidas.

2. Un mar de enredos

Un mimado y rico dueño de un yate, cae por la borda y pierde la memoria, por lo que se convierte en el objetivo de la venganza de su empleada maltratada, una madre soltera. Remake de la comedia de 1987 del mismo nombre. (FILMAFFINITY)

3. En tierra de santos y pecadores (In the Land of Saints and Sinners)

En un remoto pueblo irlandés, Finbar (Liam Neeson), un asesino ya retirado que lucha por su redención, se ve envuelto en un peligroso juego con un trío de terroristas vengativos. En la tierra de santos y pecadores, hay pecados que no pueden ser enterrados.

4. Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche (오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도)

Una alumna de instituto despierta cada día sin recuerdos del día anterior. Al empezar a salir con un compañero tímido, su historia de amor se renueva con cada amanecer.

5. Norbit

Norbit (Eddie Murphy) no ha tenido una vida fácil. De pequeño fue abandonado ante la puerta de un restaurante chino, que hacía las veces de orfanato, donde le crió el Sr. Wong (Eddie Murphy). Las cosas se ponen aún peor cuando se ve obligado a casarse con Rasputia (Eddie Murphy), la malvada y tragona reina de la comida basura. Cuando Norbit ya no puede más y está a punto de rendirse, reaparece Kate (Thandie Newton), su gran amor de infancia..

6. Sweet Home Alabama

Melanie es una diseñadora de moda de Nueva York prometida al soltero de oro de la ciudad. Pero la joven esconde un pasado lleno de secretos. Como por ejemplo Jake, un apuesto sureño con el que se casó en el instituto y que se niega a concederle el divorcio. Decidida a terminar con su tormentoso matrimonio de una vez por todas, Melanie regresa a su casa en Alabama para enfrentarse a su pasado. Allí comprende que aunque una chica se marche del Sur, el Sur nunca la abandona.

7. Hermandad: Estado de terror (Salve Geral: Irmandade)

En medio de una ola de violencia inédita que sacude São Paulo, una abogada ligada al mundo criminal debe pactar con la policía para salvar a su sobrina secuestrada.

8. Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl

Mientras pasa las vacaciones solo, los héroes imaginarios (amigos con superpoderes) de un chico con mucha imaginación cobran vida y le invitarán a pasar múltiples aventuras.

9. ¡Uf! ¿Solo amigos? (Yoh! Bestie)

Thando nunca ha tenido suerte en el amor.. Y ahora, su mejor amigo vuelve a casa con una prometida del brazo y se ve obligada a afrontar una nueva emoción: los celos.

10. Súper Mario Bros: La película

Mientras trabajan en una avería subterránea, los fontaneros de Brooklyn, Mario y su hermano Luigi, viajan por una misteriosa tubería hasta un nuevo mundo mágico. Pero, cuando los hermanos se separan, Mario deberá emprender una épica misión para encontrar a Luigi. Con la ayuda del champiñón local Toad y unas cuantas nociones de combate de la guerrera líder del Reino Champiñón, la princesa Peach, Mario descubre todo el poder que alberga en su interior.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix en la guerra por el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix es un servicio de streaming que se ha convertido en una de las plataformas más importantes y que ha logrado hacer cambios importantes en la forma en cómo se mira y disfruta de las series y películas.

Su gran éxito ha orillado a otras grandes compañías a lanzar sus propios servicios de streaming, como es el caso de Disney+ y HBO, sin embargo, éstos no han logrado tener el mismo alcance, ya sea en suscriptores o en tener un catálogo tan grande.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of Cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras premios de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel. La primera vez que Netflix logró ser nominado al Oscar fue en el 2014 gracias al documental The Square.

Es importante destacar que el contenido que Netflix varía según la región o el tiempo, por lo que es posible que varios títulos no estén disponibles en diversas regiones que en otras sí.

Las producciones disponibles en Netflix se pueden disfrutar en smartTV, consolas de videojuegos, decodificadores, smartphones, computadoras, tablets y más. La plataforma también cuenta con diversos paquetes que, según el costo, te limitará la cantidad de veces que puedes ver contenido en diversos dispositivos de forma simultánea, si puedes disfrutar en HD, FHD o UHD y más.