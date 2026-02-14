Los podcasts más sonados hoy en Spotify Argentina

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Spotify. (Infobae)

Spotify actualizó su lista con los 10 podcast más populares del momento en Argentina confirmando una vez más hacia dónde se inclinan las diferentes preferencias del público.

Desde narrativas envolventes hasta voces influyentes, el listado refleja qué temas captan la atención de millones de oyentes en el país.

Los podcast no son un tema menor, es una de las formas más populares para llegar a millones de personas. En lo que va de 2025 el número de oyentes de podcasts en el mundo alcanzó los 584,1 millones, según estadísticas de la firma Backlinko, lo que representa un aumento interanual del 6,83%. Para 2027, se prevé que el número de oyentes de podcasts a nivel mundial alcance los 651,7 millones.

Top 10 de podcast más escuchados en Spotify en Argentina

1. La Fórmula Podcast

Bienvenido a La Fórmula. Cada semana, exploramos una amplia gama de temas que incluyen la superación personal, la gestión de las emociones, la productividad, las relaciones saludables y el éxito personal. Nuestros expertos invitados comparten sus conocimientos especializados y ofrecen herramientas prácticas que puedes aplicar en tu día a día para mejorar tu bienestar y alcanzar tus metas. Con historias inspiradoras y estrategias probadas, este podcast te guiará en un camino de crecimiento y transformación personal, ayudándote a vivir una vida más plena y satisfactoria en todos los aspectos.

2. Diario de un CEO con Steven Bartlett

Steven Bartlett es un empresario, inversor y autor británico. Es el fundador de Flight Story una empresa de medios y de Flight Fund, un fondo de inversión que respalda a la próxima generación de empresas que definen categorías. Creó The Diary Of A CEO para compartir las páginas sin filtros de los diarios personales de los CEO, expertos, terapeutas y líderes más fascinantes del mundo, con la esperanza de que sus aprendizajes ayuden tanto a ti como a él a vivir mejores vidas. DOAC es un acrónimo doble: Diary Of A CEO, pero también Dreamers, Open-minded, Awareness y Connection (Soñadores, Mentalidad Abierta, Conciencia y Conexión). Este es tu rincón de internet para soñar en grande, pensar con apertura, expandir tu conciencia y sentirte más conectado. Mi nuevo libro: https:g2ul0.app.linkDOAC IG: https:www.instagram.comsteven LI: https:www.linkedin.cominstevenbartlett-123 Este programa recrea artificialmente las voces de los ponentes originales. Listen in English.

3. Psicologia Al Desnudo | psi.mammoliti

La gestión emocional es la llave de acceso a una vida con sentido. ¡Y está en tus manos aprenderla! De la mano de la psicóloga clínica Marina Mammoliti nos sumergimos a bucear en las profundidades de la mente. Psicología al Desnudo es el pódcast de Psi Mammoliti, una plataforma de Psicología y Bienestar. Aquí encontrarás herramientas muy valiosas para mejorar tu día a día. ¿Nos acompañas? ¡Suscríbete gratis a nuestro newsletter y descubre un universo de contenido para tu bienestar en psimammoliti.com!

4. Historia en Podcast

Podcast destinado a la divulgación de los principales hechos, procesos y personalidades de la Historia de la Humanidad, aptos para todo público. Dictados por el Profesor y Licenciado en Historia, Lucas Botta. Desde Córdoba, Argentina, para todo el mundo.

5. La Sesión de Sofi Calvo

El ciclo de entrevistas de la psicóloga Sofi Calvo: una charla en profundidad sobre los momentos bisagra en la vida de cada invitado. ¿A quién te gustaría ver sentado en su consultorio?

6. La Fábrica Podcast

Abrimos el micrófono a voces de todos los ámbitos para conocer sus miradas sobre los temas que impulsan el desarrollo de Argentina SEGUINOS EN LAS REDES: https:www.instagram.comlafabrica.podcast https:twitter.comlafabricapodc https:www.tiktok.comlafabrica.podcast

7. Santiago Bilinkis Futuro en Construcción

Un Espacio para Pensar el Presente, Entender los Cambios y Construir Nuestro Futuro

8. Aislados El Podcast

Un podcast en donde Lucas Lauriente, Lucho Mellera, Nicolas De Tracy y Nanutria van a decir muchas palabras juntas para que a ustedes les cause risas.

9. Modo Taoísmo

Obtén inspiración para poseer el poder de alcanzar la grandeza y desbloquear todo tu potencial. Solo necesitas motivación y orientación para superar obstáculos y llevar una vida con propósito.

10. inner mode con Manu Galdu

Un podcast donde el fitness holístico y el crecimiento personal se unen para acompañarte en el camino hacia una mejor vida. Manu Galdu, fitness & health coach, creadora de Inner Space y leading voice de Nike, te invita a explorar juntas temas que abarcan desde la actividad física y los hábitos, hasta la conexión con vos misma y tu energía femenina. Sin filtros y siempre desde la experiencia, el conocimiento y el disfrute. Este es un espacio para aprender, reflexionar y, sobre todo, para sentirte acompañada. Episodios nuevos todos los jueves! Bienvenida, te estábamos esperando

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Podcasting hispano, un fenómeno en plena expansión

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (REUTERS/Brendan McDermid)

De acuerdo con la revista Forbes, el español avanza con rapidez hacia convertirse en el segundo idioma universal dentro del mundo del podcast, lo que representa una oportunidad que tanto marcas como creadores de contenido no deberían pasar por alto.

En el mercado estadounidense, los latinos concentran un poder adquisitivo estimado en 1.9 billones de dólares y según Gabriel Soto, director sénior de investigación de Edison Research, las empresas que invierten en contenidos dirigidos a esta audiencia ya están capitalizando beneficios concretos, mientras que quienes no lo hacen comienzan a perder competitividad.

En este contexto de expansión global, Argentina se destaca como un mercado emergente con alto potencial de crecimiento, pues un estudio reciente de eMarketer estima que el consumo de podcasts en el país aumentará un 17.9% para el año 2025, superando las tasas proyectadas para Norteamérica y Europa.

Por su parte, empresas líderes en servicios multimedia como Spotify han adoptado una postura proactiva frente a este fenómeno y, en tan solo un lustro, el segmento de podcasts ha pasado de ser considerado “importante” a volverse “decisivo”, tal como señala Francisco Zazzu, Head of Media de Vernon Creative Bureau, en declaraciones al portal web de Editorial Dossier.

Spotify no solo distribuye contenidos, como hacen múltiples plataformas, sino que también ha profundizado en la producción original, consolidando así su presencia en toda la cadena de valor del audio digital.