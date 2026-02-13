Noticias

El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores abrió sesiones este 12 de febrero con baja de 1%

Apertura de sesión México S&P/BMV IPC: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión negativa para el índice mexicano, que inaugura la sesión del jueves 12 de febrero con notables caídas del 1%, hasta los 70.888,04 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto de jornadas anteriores, el índice gira las tornas respecto del de la sesión previa, cuando marcó un ascenso del 0,33%, mostrando que es incapaz de consolidar una clara tendencia.

En los últimos siete días, el índice mexicano S&P/BMV IPC acumula un incremento 0,11%, de modo que en términos interanuales mantiene aún una subida del 22,84%. El índice BMV se sitúa un 1% por debajo de su máximo del presente año (71.601,35 puntos) y un 10,52% por encima de su valoración mínima del año en curso (64.141,36 puntos).

