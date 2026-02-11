Noticias

México: cotización de apertura del euro hoy 11 de febrero de EUR a MXN

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Tras la apertura de mercados el euro se negocia al inicio a 20,47 pesos mexicanos en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,07% comparado con los 20,48 pesos de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el euro registra un incremento 0,12%; por contra desde hace un año mantiene aún una bajada del 11%.

Si confrontamos la cifra con días previos, pone fin a dos sesiones de tendencia. La volatilidad referente a estos siete días es sutilmente superior a los números logrados para el último año (9,27%), por lo tanto presenta mayores variaciones que la tendencia general del valor.

