El mercado de la India Nifty 50 abrió operaciones con alza este 11 de febrero

Apertura de sesión Nifty 50: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante.

Positiva apertura de sesión para el Nifty 50, que comienza la jornada del miércoles 11 de febrero con leves incrementos del 0,2%, hasta los 25.986,10 puntos, tras la apertura. En cuanto a las variaciones de este día con respecto a días anteriores, el índice bursátil suma cuatro sesiones consecutivas en valores positivos.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el Nifty 50 acumula una subida 0,82%, por lo que en términos interanuales acumula aún un ascenso del 9,46%. El Nifty 50 se sitúa un 1,3% por debajo de su máximo en lo que va de año (26.328,55 puntos) y un 4,68% por encima de su cotización mínima del año en curso (24.825,45 puntos).

