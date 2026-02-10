BSE Sensex 30 abrió con una tendencia al alza este 10 de febrero

Noticias

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Positiva apertura de sesión para el BSE Sensex 30, que empieza la jornada financiera del martes 10 de febrero con leves incrementos del 0,17%, hasta los 84.210,79 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Con respecto a días previos, el indicador suma tres sesiones consecutivas en cifras positivas.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el BSE Sensex 30 marca un ascenso 0,56%, por ello en el último año aún mantiene una subida del 10,38%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 1,81% por debajo de su máximo del presente año (85.762,01 puntos) y un 4,32% por encima de su cotización mínima del año en curso (80.722,94 puntos).

