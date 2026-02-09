Hang Seng de Hong Kong comienza operaciones en terrenos positivos este 9 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada de alzas para el Hang Seng (Hong Kong), que inaugura la jornada del lunes 9 de febrero con incrementos del 1,49%, hasta los 26.955,71 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Con respecto a jornadas previas, el selectivo da la vuelta al dato de la sesión previa cuando experimentó una disminución del 0,14%, sin ser capaz de fijar una tendencia estable.

Si consideramos los datos de la última semana, el Hang Seng (Hong Kong) acumula un incremento 0,67% y en términos interanuales mantiene aún una subida del 29,66%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 3,62% por debajo de su máximo del presente año (27.968,09 puntos) y un 3,08% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (26.149,31 puntos).