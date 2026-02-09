Noticias

Hang Seng de Hong Kong comienza operaciones en terrenos positivos este 9 de febrero

Apertura de sesión Hang Seng (Hong Kong): la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada de alzas para el Hang Seng (Hong Kong), que inaugura la jornada del lunes 9 de febrero con incrementos del 1,49%, hasta los 26.955,71 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Con respecto a jornadas previas, el selectivo da la vuelta al dato de la sesión previa cuando experimentó una disminución del 0,14%, sin ser capaz de fijar una tendencia estable.

Si consideramos los datos de la última semana, el Hang Seng (Hong Kong) acumula un incremento 0,67% y en términos interanuales mantiene aún una subida del 29,66%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 3,62% por debajo de su máximo del presente año (27.968,09 puntos) y un 3,08% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (26.149,31 puntos).

