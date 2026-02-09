Glosario de tecnología: qué significa Biotecnología blanca

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

La tecnología se ha hecho necesaria para realizar actividades en diferentes ámbitos, por lo que también lo es conocer más términos que podrían ayudar a proteger a menores de edad expuestos a las redes sociales, evitar o reconocer un ataque hacker, entre otras.

Debido a que la tecnología se volvió elemental para el trabajo, el entretenimiento, la escuela y seguir en contacto con amigos y familiares, también lo es conocer qué es un DDoS, el grooming, el stacking, entre otros términos tecnológicos.

Al tener más conocimientos se podrá estar más preparado ante cualquier adversidad y enseñar a otros, principalmente niños y adultos mayores a actuar y tener confianza al utilizar dispositivos o conectarse a internet.

Qué es Biotecnología blanca

La tecnología es sumamente útil en las actividades diarias. (Getty Images)

La biotecnología blanca es un tipo de biotecnología que se encarga de optimizar los procesos industriales para reducir la contaminación.

En la biotecnología blanca se reemplazan aquellas tecnologías contaminantes para emplear organismos vivos y enzimas que puedan hacer productos más fáciles de degradar y así evitar los desechos durante la creación de estos.

Como todas las biotecnologías, el nombre de su color hace alusión a su función. En este caso, representando a la pulcritud que se obtiene al reducir los agentes contaminantes.

Principales usos

Entre los usos que posee la biotecnología blanca podemos encontrar los siguientes:

Implementación de células vivas (levaduras, bacterias, mohos). Producción de metabolitos. Tratamiento de residuos. Generación de biocombustible, reemplazando el combustible tradicional. Creación de la bioenergía.

Todas estas implementaciones tienen la finalidad de reemplazar los elementos contaminantes. De igual forma, gracias a la implementación de los microorganismos se pueden sintetizar aquellos productos que se degradan de manera más rápida, para gastar menos energía y producir menos desechos.

Objetivos de la biotecnología blanca

El objetivo principal de la biotecnología blanca es la reducción de la contaminación, ya que se encarga de crear elementos que pueden sustituir otros elementos que cumplan con la misma función, pero que lamentablemente contaminan el ambiente.

Por lo tanto, esta rama de la biotecnología es muy importante, ya que así reduciría y detendría el crecimiento del cambio climático que es ocasionado principalmente por el sector industrial.

A continuación, hemos resumido una lista de todos los objetivos que proporciona:

Producir plásticos biodegradables. Crear energía a partir de biomasas renovables. Implementar etanol como principal sustituto de la gasolina. Reducir la contaminación producida al fabricar papel o derivados del mismo.

Futuros avances

Los avances en esta rama son muy prometedores, entre algunos de estos se encuentra la creación de productos a base de microorganismos que podrían reemplazar el aceite natural, el cual es uno de los principales contaminantes del agua.

Además, se podría reducir por mucho el uso de papel y plástico, siendo reemplazados por aquellos productos biodegradables. Ambos materiales han sido usados por mucho tiempo a lo largo de los años, mejorando nuestra calidad de vida. Sin embargo, también han sido responsables del crecimiento del cambio climático, por lo que, el uso de la biotecnología se vuelve más que importante.

La tecnología es un aliado de las personas en su día a día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia de conocer el significado de términos tecnológicos

Incorporar tecnología en la vida diaria ofrece distintos beneficios y simplifica numerosas tareas cotidianas. Desde la organización personal y laboral mediante aplicaciones y dispositivos inteligentes, hasta el bienestar físico y mental a través de gadgets y software especializados, la tecnología se ha convertido en un aliado esencial.

Asimismo, facilita la comunicación inmediata y la conexión con personas alrededor del mundo, rompiendo barreras geográficas. Además, los sistemas de seguridad inteligentes proporcionan un nivel superior de comodidad y protección en el hogar. Adoptar estas herramientas tecnológicas puede significar un empuje hacia la optimización del tiempo y la mejora de la calidad de vida, al mismo tiempo que se abre el paso hacia el descubrimiento de nuevas oportunidades y aprendizajes.