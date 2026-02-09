Noticias

El índice KOSPI de Corea del Sur abre la jornada al alza este 9 de febrero

Inicio de sesión KOSPI: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada de alzas para el KOSPI, que empieza la sesión del lunes 9 de febrero con fuertes subidas del 4,2%, hasta los 5.302,94 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto a días anteriores, el selectivo pone punto final a dos jornadas de tendencia plana.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el KOSPI registra un ascenso 7,14%, de modo que en el último año mantiene aún una subida del 109,04%. El KOSPI se sitúa un 1,27% por debajo de su máximo del presente año (5.371,10 puntos) y un 23,05% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (4.309,63 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Corea

Últimas Noticias

Predicción del clima en Ashburn para mañana

Estar al tanto de las condiciones meteorológicas de las próximas horas en la ciudad te permitirá tomar decisiones más informadas para poder disfrutas de tu día con tranquilidad y sin sorpresas

Predicción del clima en Ashburn

Clima en Texas: el pronóstico del tiempo para San Antonio

Para evitar cualquier imprevisto es fundamental conocer el estado del clima para las próximas horas en la ciudad texana

Clima en Texas: el pronóstico

Glosario de tecnología: qué significa Biotecnología blanca

La tecnología se volvió en un elemento básico de la vida, por lo que es necesario conocer más sobre ella

Glosario de tecnología: qué significa

República Dominicana: las predicciones del tiempo en La Romana este 9 de febrero

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

República Dominicana: las predicciones del

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Santiago de los Caballeros

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Prepárate antes de salir: conoce