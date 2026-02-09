El índice KOSPI de Corea del Sur abre la jornada al alza este 9 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada de alzas para el KOSPI, que empieza la sesión del lunes 9 de febrero con fuertes subidas del 4,2%, hasta los 5.302,94 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto a días anteriores, el selectivo pone punto final a dos jornadas de tendencia plana.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el KOSPI registra un ascenso 7,14%, de modo que en el último año mantiene aún una subida del 109,04%. El KOSPI se sitúa un 1,27% por debajo de su máximo del presente año (5.371,10 puntos) y un 23,05% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (4.309,63 puntos).