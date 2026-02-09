Noticias

¿Cuál es la temperatura promedio en Asunción?

Durante el verano en Paraguay el termómetro puede llegar a registrar hasta 40 grados, siendo el récord histórico de 45 grados

Guardar
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué ropa salir este martes, aquí está el pronóstico del tiempo para las siguientes horas en Asunción.

El clima para este martes en Asunción alcanzará los 36 grados, mientras que la temperatura mínima será de 27 grados. El pronóstico del índice de los rayos UV es de 10.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 6%, con una nubosidad del 63%, durante el día; y del 4%, con una nubosidad del 70%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento alcanzarán a los 30 kilómetros por hora en el día y los 24 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del clima en
El pronóstico del clima en Asunción (Imagen ilustrativa Infobae)

Así es el clima en Asunción

Asunción, la capital y ciudad más poblada de Paraguay, se caracteriza por tener un clima subtropical húmedo y tropical de sabana, lo que hace que la temperatura promedio al año sea de 23 grados. También presenta muchas precipitaciones.

En dicha región los veranos son particularmente calurosos y húmedos, siendo hasta bochornosos al superar los 40 grados de sensación térmica. En Asunción la percepción de calor es aún mayor debido al efecto “isla calor” ‒que se refiere a la presencia de aire caliente en ciertas zonas de la ciudad a diferencia de las más cercanas a las zonas rurales‒ y el viento cálido proveniente de Brasil.

Por otro lado, la época invernal es irregular pues así como puede haber días cálidos con temperaturas de 30 grados también puede haber días fríos en los que el termómetro baja hasta los cero grados.

Otra particularidad del clima de Asunción son sus frecuentes lluvias, pues ya sea que caigan con fuerza en primavera, chaparrones en el verano o lloviznas débiles en invierno, la humedad se mantiene en el ambiente.

En cuanto a los registros históricos, se tiene que la temperatura máxima registrada en Asunción ha sido de 42.8 grados el 1 de octubre de 2020; mientras que la mínima fue el 27 de junio de 2011, cuando el termómetro cayó hasta -1.2 grados.

Cuál es el clima en Paraguay

La temperatura promedio anual en
La temperatura promedio anual en Paraguay ronda entre los 20 y 25 grados. (Reuters)

De acuerdo con la clasificación de Köppen, Paraguay se caracteriza por tener al menos tres tipos de clima: subtropical húmedo en la parte sur de la región Oriental; tropical de sabana en la región Occidental y al norte de la región Oriental; así como el semiárido cálido en el noroeste del Chaco.

En este país sudamericano la temperatura promedio anual ronda entre los 20 y 25 grados. Aunque las lluvias son algo común en casi todo el territorio, la cantidad varía dependiendo de qué región se trate, aunque el verano es la temporada en la que más acumulación pluvial se registra.

Durante el verano en Paraguay el termómetro puede llegar a subir incluso por arriba de los 40 grados, siendo el récord histórico el de 45 grados en el año 2009. Por el contrario, en el invierno la temperatura puede llegar a descender hasta los cero grados, siendo -7 grados el récord en el año 2000.

En Paraguay las estaciones no están definidas del todo y debido a ello y a su cercanía con el Trópico de Capricornio en promedio hay una diferencia de 10 grados entre el mes más cálido y el mes más frío. El otoño y la primavera son particularmente inestables.

Debido al cambio climático las ecorregiones de Paraguay se encuentran actualmente vulnerables, pues el país es considerado una de las naciones que más recurre a la deforestación y a la erosión de los suelos. Investigaciones periodísticas señalan que el país perdió el 90% de su cobertura boscosa original en las últimas cinco décadas, principalmente por las actividades ganaderas y agrícolas. En 2009 la Cámara de Diputados rechazó el proyecto “Deforestación Cero” que buscaba la prohibición de esta acción.

Temas Relacionados

Clima en ParaguayClima en AsunciónClimaÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Descubre las canciones que están de moda hoy en Apple México

Apple se ha convertido en un fuerte competidor en la guerra por el streaming musical

Descubre las canciones que están

Qué serie ver esta noche en Netflix Colombia

En la guerra por el streaming, las series de televisión se han convertido en un elemento importante para Netflix, que busca seguir gustando a los usuarios

Qué serie ver esta noche

Las mejores melodías para escuchar en Apple Colombia en cualquier momento y lugar

Estos temas y grupos han logrado mantener su popularidad en la plataforma de streaming Apple

Las mejores melodías para escuchar

RTSI este 9 de febrero: cierra la jornada a la baja

Cierre de operaciones RTSI (Russia): la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

RTSI este 9 de febrero:

Cierre del índice MOEX Russia este 6 de febrero

La incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Cierre del índice MOEX Russia