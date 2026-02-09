ATX inicia sesión en terreno positivo este 9 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Positiva apertura de sesión para el ATX, que comienza rueda bursátil del lunes 9 de febrero con subidas del 0,63%, hasta los 5.701,02 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En cuanto a los cambios de este día con respecto a jornadas pasadas, el indicador suma dos fechas sucesivas en verde.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el ATX acumula un ascenso 0,76%, por ello desde hace un año aún acumula una subida del 45,83%. El ATX se sitúa un 0,82% por debajo de su máximo del presente año (5.748,06 puntos) y un 6,53% por encima de su cotización mínima del año en curso (5.351,75 puntos).