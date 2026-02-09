Noticias

ATX inicia sesión en terreno positivo este 9 de febrero

Apertura de sesión ATX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Positiva apertura de sesión para el ATX, que comienza rueda bursátil del lunes 9 de febrero con subidas del 0,63%, hasta los 5.701,02 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En cuanto a los cambios de este día con respecto a jornadas pasadas, el indicador suma dos fechas sucesivas en verde.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el ATX acumula un ascenso 0,76%, por ello desde hace un año aún acumula una subida del 45,83%. El ATX se sitúa un 0,82% por debajo de su máximo del presente año (5.748,06 puntos) y un 6,53% por encima de su cotización mínima del año en curso (5.351,75 puntos).

