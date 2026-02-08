Prime Video México: Estas son las mejores series para ver hoy

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Prime Video. (Infobae)

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Prime Video ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares, de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla, en un maratón o en los ratos libres.

Las producciones más populares de Prime Video México

1. Yo soy Betty, la fea

'Yo soy Betty, la fea' es una telenovela colombiana que se estrenó en septiembre de 1999 en su país de origen, con Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello como actores protagonistas en los papeles de Beatriz y Armando. La producción contaba la historia de Betty, una joven y brillante economista que acaba fichando en una empresa de moda para el jefe de la compañía, de quien acaba enamorándose. Una situación que Armando acaba aprovechando a su favor pero que, contra todo pronóstico, acaba volviéndose en su contra al corresponder a los sentimientos de su secretaria.Creada por Fernando Gaitán Salom, esta telenovela cosechó un éxito arrollador no solo en Colombia, sino también a nivel internacional, al alcanzar más de 180 países y ser doblada a unos 25 idiomas. Además, fue origen de múltiples versiones que fueron surgiendo tras su enorme fama, sumando hasta 28 adaptaciones en todo el mundo hasta el año 2010.

2. Los hermanos demolición (The Wrecking Crew)

Un improbable dúo de hermanastros, uno un impulsivo detective y el otro un disciplinado, se ven atraídos por el asesinato de su padre en Hawai, lo que les lleva a un peligroso viaje para desenmascarar una conspiración de largo alcance.

3. The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Después del segundo retiro de Jay Leno del programa, Jimmy Fallon intervino como su reemplazo permanente. Después de 42 años en Los Ángeles, el programa regresó a Nueva York.

4. Beast Games

Unos increíbles 1000 concursantes compiten en desafíos físicos y mentales por una oportunidad de ganar un enorme premio en efectivo de 5 millones de dólares. Semana a semana, los concursantes utilizarán su fuerza e ingenio para permanecer en el juego, ¡con la esperanza de ser el ganador multimillonario!

5. Bailarina

Ok Ju solía trabajar como guardaespaldas. Destaca en actividades físicas como las artes marciales, la lucha con espadas, la puntería y la conducción de motos. Ok Ju es amiga de Min Hee, que es bailarina. Min Hee le pide a Ok Ju un favor. Quiere que Ok Ju se vengue de Pro Choi. Ok Ju pronto arriesga su vida por Min Hee.

6. Dangerous Animals

Zephyr, una surfista inteligente y de espíritu libre, que es secuestrada por un asesino en serie obsesionado con los tiburones. Cautiva en su barco, debe averiguar cómo escapar antes de que él lleve a cabo un ritual de alimentación a los tiburones.

7. All Her Fault

8. Apocalypto

9. El robo (Steal)

Un día normal en Lochmill Capital se ve alterado cuando unos ladrones irrumpen y obligan a punta de pistola a Zara y a su mejor amigo Luke a cumplir sus exigencias. El detective Rhys se enfrenta a una carrera contrarreloj para descubrir quién ha robafo los 4000 millones de libras y por qué.

10. Kung Fu Panda 4

Po se prepara para ser el líder espiritual del Valle de la Paz, buscando un sucesor como Guerrero Dragón. Mientras entrena a un nuevo practicante de kung fu, enfrenta al villano llamado "el Camaleón", que evoca villanos del pasado, desafiando todo lo que Po y sus amigos han aprendido.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué hay en Amazon Prime Video

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (Captura de pantalla/Amazon Prime Video)

Prime Video es un servicio de streaming gestionado por Amazon que ofrece películas y series que fue creado en el 2006, al cual se puede acceder con una suscripción de su tienda o bien se le puede contratar como servicio independiente.

Actualmente el servicio de streaming está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional. De igual forma, ofrece un servicio adicional llamado Amazon Channels o Prime Video Channels.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios y MGM Holding, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+, lo que es una gran desventaja, especialmente fuera de Estados Unidos.

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además cuenta con franquicias como Fast & Furious, Jurassic Park, Bourne y El Señor de los Anillos.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.