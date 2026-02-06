Noticias

Índice FTSE MIB IDX de Milán cae al comienzo de la sesión de este 6 de febrero

Inicio de sesión FTSE MIB IDX: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión adversa para el FTSE MIB IDX, que comienza la sesión bursátil del viernes 6 de febrero con leves bajadas del 0,54%, hasta los 45.572,29 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto a días pasados, el selectivo acumula dos sesiones consecutivas en dígitos negativos.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el FTSE MIB IDX anota un ascenso 0,1%, de modo que en términos interanuales todavía mantiene un incremento del 22,76%. El FTSE MIB IDX se sitúa un 2,28% por debajo de su máximo en lo que va de año (46.636 puntos) y un 2,44% por encima de su cotización mínima del año en curso (44.488 puntos).

