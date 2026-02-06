Índice FTSE MIB IDX de Milán cae al comienzo de la sesión de este 6 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión adversa para el FTSE MIB IDX, que comienza la sesión bursátil del viernes 6 de febrero con leves bajadas del 0,54%, hasta los 45.572,29 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto a días pasados, el selectivo acumula dos sesiones consecutivas en dígitos negativos.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el FTSE MIB IDX anota un ascenso 0,1%, de modo que en términos interanuales todavía mantiene un incremento del 22,76%. El FTSE MIB IDX se sitúa un 2,28% por debajo de su máximo en lo que va de año (46.636 puntos) y un 2,44% por encima de su cotización mínima del año en curso (44.488 puntos).