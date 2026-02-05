BSE Sensex 30 cerró la jornada con pérdidas del 0,6% este 5 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día adverso para el BSE Sensex 30, que acabó la jornada financiera del jueves 5 de febrero con descensos del 0,6%, hasta los 83.313,93 puntos. El índice bursátil anotó un volumen máximo de 83.784,17 puntos y un mínimo de 83.151,62 puntos. El rango de cotización para el BSE Sensex 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,75%.

Si consideramos los datos de la última semana, el BSE Sensex 30 acumula un incremento 1,27%, de modo que en términos interanuales aún acumula una subida del 6,73%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 2,85% por debajo de su máximo en lo que va de año (85.762,01 puntos) y un 3,21% por encima de su cotización mínima del año en curso (80.722,94 puntos).