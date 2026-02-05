Noticias

BSE Sensex 30 cerró la jornada con pérdidas del 0,6% este 5 de febrero

Cierre de operaciones BSE Sensex 30: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día adverso para el BSE Sensex 30, que acabó la jornada financiera del jueves 5 de febrero con descensos del 0,6%, hasta los 83.313,93 puntos. El índice bursátil anotó un volumen máximo de 83.784,17 puntos y un mínimo de 83.151,62 puntos. El rango de cotización para el BSE Sensex 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,75%.

Si consideramos los datos de la última semana, el BSE Sensex 30 acumula un incremento 1,27%, de modo que en términos interanuales aún acumula una subida del 6,73%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 2,85% por debajo de su máximo en lo que va de año (85.762,01 puntos) y un 3,21% por encima de su cotización mínima del año en curso (80.722,94 puntos).

