BSE Sensex 30 abrió con tendencia negativa este 5 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión adversa para el BSE Sensex 30, que inaugura la sesión bursátil del jueves 5 de febrero con ligeras descensos del 0,33%, hasta los 83.537,54 puntos, tras la apertura. Respecto de días pasados, el índice bursátil pone freno a tres jornadas seguidas con tendencia positiva.

Si consideramos los datos de la última semana, el BSE Sensex 30 anota una subida 1,54%, por lo que desde hace un año aún mantiene un ascenso del 7,02%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 2,59% por debajo de su máximo del presente año (85.762,01 puntos) y un 3,49% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (80.722,94 puntos).