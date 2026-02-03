Top 10 Disney+ Estados Unidos: ‘Wonder Man’ arrasa con el ranking de las producciones más populares del momento

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas ven las producciones a una velocidad inimaginable.

Disney+ ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de Disney+ Estados Unidos

Simon Williams como Wonder Man en una producción de Marvel Television's. (Photo by Suzanne Tenner. © 2025 MARVEL)

1. Wonder Man

El actor de Hollywood Simon Williams se sumerge en el mundo de los superhéroes a medida que obtiene sus propios poderes y se convierte en el nuevo superhéroe Wonder Man.

2. Pupstruction Construction

"Pupstruction" se mete en el ranking de las mejores producciones del momento. (Disney+)

Phinny, un corgi joven y creativo, encabeza un grupo de perros dedicados a las labores de construcción en Petsburg, donde propone soluciones originales y ambiciosas para beneficiar a la ciudad.

3. TRON: Ares

La secuela se verá el 9 de octubre en todos los cines de América Latina Crédito: (Disney)

La historia de Ares, un programa muy sofisticado que se envía desde el mundo digital al mundo real en una misión peligrosa y que va a representar el primer encuentro de la humanidad con seres creados por la IA.

4. La princesa y el sapo

La princesa y el sapo | tráiler oficial

Tiana, una muchacha de origen humilde que vive en Nueva Orleans, trabaja como camarera y cocinera para conseguir realizar el sueño que compartió con su padre, conseguir abrir su propio restaurante. Pero todo cambia cuando el Príncipe Naveen, heredero de la corona de Maldonia, llega a la ciudad.

En su camino se cruza el Doctor Facilier, un brujo vudú que engaña al príncipe y lo convierte en una rana. Atrapado en su nueva forma, Naveen intentará romper el encantamiento utilizando la forma clásica de los cuentos, es decir, con el beso de una princesa. Convence a Tiana para que le bese pero, las cosas no son tan sencillas.

5. Elio

Conoce al líder de la Eh... Tierra. Mira el nuevo tráiler de "Elio", de Disney y Pixar. Febrero 2024, solo en cines.

Cuenta la historia de Elio, un niño de 11 años, que lucha por encajar hasta que de repente es transportado por extraterrestres y es elegido para ser el embajador galáctico de la Tierra.

6. Venom: Carnage liberado

Venom in Columbia Pictures' VENOM: LET THERE BE CARNAGE.

Eddie Brock (Tom Hardy) y su simbionte Venom todavía están intentando descubrir cómo vivir juntos cuando un preso que está en el corredor de la muerte (Woody Harrelson) se infecta con un simbionte propio.

7. Spider-Man: A través del Spider-Verso

Miles Morales se embarca en una aventura épica que transportará al simpático Spiderman de Brooklyn a través del Multiverso para unir fuerzas con Gwen Stacy y un nuevo equipo.

Miles Morales regresa para una aventura épica que transportará al amigable vecino de Brooklyn Spider-Man a través del Multiverso para unir fuerzas con Gwen Stacy y un nuevo equipo de Spider-People y enfrentarse así a un villano mucho más poderoso que cualquier cosa que hayan conocido antes.

8. Zootopia

(Disney+)

La moderna metrópoli mamífera de Zootrópolis es una ciudad absolutamente única. Está compuesta de barrios con diferentes hábitats como la lujosa Plaza Sahara, el Distrito Selva Tropical y el gélido Distrito Tundra. Es un crisol donde los animales de cada entorno conviven, un lugar donde no importa lo que seas.

De hecho puedes ser cualquier cosa, desde un elefante enorme hasta la musaraña más diminuta. Pero cuando llega la optimista agente Judy Hopps, descubre que ser la primera conejita de un cuerpo policial compuesto de animales duros y enormes no es nada fácil. Pero está decidida a demostrar su valía y se mete de cabeza en un caso, a pesar de que eso significa trabajar con Nick Wilde, un zorro parlanchín y estafador, para resolver el misterio.

9. Avatar: El camino del agua

Avatar: El camino del agua (20th century)

Ambientada más de una década después de los acontecimientos de la primera película, ‘Avatar: The Way of Water’ empieza contando la historia de la familia Sully (Jake, Neytiri y sus hijos), los problemas que los persiguen, lo que tienen que hacer para mantenerse a salvo, las batallas que libran para seguir con vida y las tragedias que sufren.

10. Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos (The Fantastic 4: First Steps)

Se estrena esta próxima semana en la plataforma Disney . Crédito: Marvel Latinoamérica Oficial

Con un mundo retrofuturista inspirado en los años 60 como telón de fondo, la Primera Familia de Marvel deberá hacer frente a su mayor desafío hasta la fecha. Obligados a buscar el equilibrio entre su papel de héroes y sus fuertes vínculos familiares, tendrán que defender la Tierra de un hambriento dios espacial llamado Galactus y su intrigante heraldo, Estela Plateada.

Qué hay en Disney+

Con su plataforma que ofrece películas y series originales, Disney+ busca hacerle competencia a Netflix. (REUTERS/Yousef Saba)

Disney+ es una plataforma de streaming que es propiedad de The Walt Disney Company y que ofrece a sus suscriptores un catálogo amplio de películas, series, documentales, entre otros productos multimedia que han sido lanzados bajo los estudios o marcas de Disney, Pixar, Marvel, Star, National Geographic, entre otros.

El servicio fue lanzado de manera oficial el 12 de noviembre de 2019 en Estados Unidos y Canadá, para posteriormente expandirse a los Países Bajos y España. Fue hasta finales de 2020 que la plataforma finalmente llegó a Latinoamérica y el Caribe, a excepción de Cuba.

De acuerdo con el informe del primer trimestre de 2023, el servicio de streaming de Disney+ posee 157,8 millones de suscriptores, lo que representó una baja de cuatro millones con respecto a lo registrado en el trimestre anterior.

En el momento de su lanzamiento, se habló de que la plataforma buscaba albergar 500 películas y 7.000 episodios de programas o series de televisión; además, se contemplaba el lanzamiento de cuatro películas originales y cinco programas de televisión, lo cual se vio con el lanzamiento de la serie The Mandalorian, que costó cerca de 100 millones de dólares.

Disney+ permite a sus usuarios ver contenidos en cuatro dispositivos al mismo tiempo, aunque se pueden crear hasta siete perfiles y se puede mirar contenido hasta en dispositivos.