BSE Sensex 30: la bolsa de valores de la India abrió ganando terreno este 3 de febrero

Inicio de jornada en alza para el BSE Sensex 30, que empieza la jornada del martes 3 de febrero con fuertes ascensos del 2,68%, hasta los 83.853,13 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a las variaciones de este día con respecto a días anteriores, el índice bursátil acumula dos jornadas seguidas en verde.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el BSE Sensex 30 anota un ascenso 1,83%, de manera que desde hace un año todavía mantiene un incremento del 6,71%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 2,23% por debajo de su máximo del presente año (85.762,01 puntos) y un 3,88% por encima de su valoración mínima del año en curso (80.722,94 puntos).