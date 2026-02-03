Noticias

BSE Sensex 30: la bolsa de valores de la India abrió ganando terreno este 3 de febrero

Apertura de sesión BSE Sensex 30: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante.

Inicio de jornada en alza para el BSE Sensex 30, que empieza la jornada del martes 3 de febrero con fuertes ascensos del 2,68%, hasta los 83.853,13 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a las variaciones de este día con respecto a días anteriores, el índice bursátil acumula dos jornadas seguidas en verde.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el BSE Sensex 30 anota un ascenso 1,83%, de manera que desde hace un año todavía mantiene un incremento del 6,71%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 2,23% por debajo de su máximo del presente año (85.762,01 puntos) y un 3,88% por encima de su valoración mínima del año en curso (80.722,94 puntos).

