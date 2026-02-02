Las mejores canciones para escuchar en Apple Chile en cualquier momento y lugar

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Apple. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Apple, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público chileno.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Apple ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lo favorito de los escuchas

1. ALO

Katteyes y SINAKA

El sencillo más reciente de Katteyes y SINAKA ya se vislumbra como un nuevo clásico. ALO entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

2. SENDA BELLAKONA

SINAKA

SENDA BELLAKONA se estrena hoy en este ranking. El exitazo de SINAKA está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

3. Cuando No Era Cantante (Remix)

El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida y Yung Beef

Cuando No Era Cantante (Remix) de El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida y Yung Beef pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el tercer lugar, lo que apunta a que va de salida.

4. Vete

Bad Bunny

Vete no para de sonar en el streaming, tras ascender 1 puestos en las listas de favoritos y situarse en el cuarto lugar.

5. VeLDÁ

Bad Bunny, Omar Courtz y Dei V

Lo más nuevo de Bad Bunny, Omar Courtz y Dei V, VeLDÁ, entra directamente al quinto lugar de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

6. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

BAILE INoLVIDABLE de Bad Bunny va en descenso: ya llega al sexto lugar. Lo anterior contrasta con el conteo de ayer, en el que se ubicaba en el puesto número 3.

7. Yonaguni

Bad Bunny

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Bad Bunny. Quizás por esto es que Yonaguni debuta en el ranking directamente en el séptimo puesto.

8. DESCONTROL

SINAKA y Easykid

Con una diferencia favorable de 5, DESCONTROL de SINAKA y Easykid se sitúa hoy en el puesto 8 en las lista de temas preferidos por los oyentes.

9. Daytona

Cris MJ

Daytona se ubica en el noveno lugar, tras haber estado ayer en el puesto número 10. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de Cris MJ.

10. VOY A LLeVARTE PA PR

Bad Bunny

El que fuera un exitazo de Bad Bunny va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el décimo puesto, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 9.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Apple Music aporta más del 6% de ganancias a la empresa

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Mike Segar)

La plataforma continúa consolidándose como uno de los servicios de streaming más relevantes del mercado global. A lo largo del, por ejemplo, llegó los 98,2 millones de suscriptores, lo que significa un incremento de 8,4 millones con respecto al año anterior, una tendencia ascendente que evidencia la preferencia del público y la capacidad de Apple para competir con otras plataformas líderes del sector.

En términos financieros, el servicio de música generó 9.200 millones de dólares en 2024, ingresos que demuestran su peso dentro del ecosistema de Apple al contribuir con un significativo 6,4% de los ingresos totales de la empresa. Otro dato interesante es el perfil demográfico de su audiencia, pues el 56% de los usuarios son mujeres, frente a un 44% de hombres, lo que refleja una distribución de usuarios más equilibrada que en otros servicios similares.

Disponible en 167 países y con un catálogo de más de 100 millones de canciones y 30 mil listas de reproducción, Apple Music ofrece una experiencia sonora amplia, diversa y personalizada. Además, se distingue por su modelo de retribución a los artistas, pagando en promedio $0,01 por cada reproducción.