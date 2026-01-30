El precio dólar vuelve a subir en Colombia y prende alarmas por la presión externa: así cerró la jornada del 30 de enero

Factores locales como la suspensión de la Emergencia Económica, incertidumbre fiscal y tensiones en infraestructura elevan la prima de riesgo del peso colombiano - crédito Kim Hong-Ji/REUTERS

El precio del dólar estadounidense en Colombia cerró la jornada del 30 de enero en un promedio de $3.671,21. Esto significó una subida de $9,92 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $3.661,29.

La divisa norteamericana tuvo un precio de apertura de $3.645,00, tocó un máximo de $3.700,00 y un mínimo de $3.638,00. Además, durante el día, de acuerdo con la plataforma Set-FX, se negociaron más de USD1.066 millones en 1.316 transacciones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El acuerdo fiscal provisional en Washington reduce riesgos a corto plazo, pero la incertidumbre estructural sobre deuda y gasto público sigue impactando al dólar - crédito Dado Ruvic/REUTERS

Con relación a los últimos siete días, el dólar estadounidense anota una subida 0,75% aunque, por el contrario, desde hace un año mantiene aún una bajada del 11,44%.

Respecto de días pasados, sumó dos sesiones seguidas en cifras positivas. En los pasados siete días la volatilidad es visiblemente superior a los números logrados para el último año (14,19%), lo que indica que presenta mayores variaciones que la tendencia general del valor.

Narrativa de mercado

El comportamiento del dólar frente al peso colombiano se está explicando menos por factores locales aislados y más por una combinación de fuerzas externas que, aunque heterogéneas, apuntan en una misma dirección, un entorno global todavía restrictivo, con focos de desaceleración y decisiones políticas que añaden volatilidad a los mercados emergentes.

En Estados Unidos, la nominación de Kevin Warsh para presidir la Reserva Federal es un movimiento que los mercados ya comenzaron a descontar. Warsh es percibido como un perfil más ortodoxo y sensible al riesgo inflacionario, lo que refuerza la expectativa de que la política monetaria seguirá siendo prudente incluso si la inflación muestra señales de moderación. El dato esperado del IPP, con un aumento mensual de 0,2% y una inflación anual en 2,7%, confirma que el proceso de desinflación es lento y desigual. En ese contexto, el dólar tiende a fortalecerse como activo refugio, presionando a monedas como el peso colombiano. A esto se suma el acuerdo fiscal provisional en Washington, que reduce riesgos de corto plazo, pero no elimina la incertidumbre estructural sobre deuda y gasto público.

La nominación de Kevin Warsh a la presidencia de la Reserva Federal refuerza la expectativa de una política monetaria prudente en Estados Unidos, fortaleciendo al dólar - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En Europa, el panorama es mixto. El crecimiento del PIB de 1,5% en 2025 y un cuarto trimestre mejor a lo esperado aportan algo de oxígeno, pero las proyecciones de desaceleración para 2026 limitan el apetito por riesgo. El desempleo en mínimos históricos no ha sido suficiente para cambiar el tono cauteloso del BCE. Para el dólar/peso, esto implica que el euro no logra consolidarse como un contrapeso fuerte frente al dólar, manteniendo la divisa estadounidense en una posición dominante.

Asia introduce matices relevantes. China avanza en un reequilibrio apoyado en liquidez abundante y rendimientos soberanos históricamente bajos. La apreciación del yuan offshore responde más a factores estacionales y comerciales que a un cambio estructural. Aun así, una China con crecimiento estable y superávit comercial reduce riesgos sistémicos, lo que en teoría favorecería a monedas emergentes. Sin embargo, ese efecto se diluye frente a la fortaleza del dólar y a las tensiones geopolíticas latentes. Japón, por su parte, ofrece una señal clara, inflación controlada y política monetaria todavía restrictiva. El yen no actúa como amortiguador global, dejando al dólar sin grandes rivales.

Factores globales como el entorno restrictivo y decisiones políticas en mercados emergentes aumentan la volatilidad del peso colombiano frente al dólar - crédito REUTERS

En América Latina, el contraste es fuerte. México se consolida como socio comercial clave de Estados Unidos, lo que respalda al peso mexicano y lo diferencia del resto de la región. Brasil, en cambio, enfrenta una desaceleración profunda, con empleo en caída y crédito caro, lo que presiona al real. Estas dinámicas regionales influyen en la percepción de riesgo país y afectan los flujos hacia Colombia.

A nivel local, el peso colombiano carga con su propio ruido. La suspensión de la Emergencia Económica por parte de la Corte Constitucional, la incertidumbre fiscal por una ley de financiamiento pendiente y las tensiones en infraestructura elevan la prima de riesgo. Aunque el canje de deuda por $19,3 billones alivia el perfil financiero de 2026, no compensa del todo la percepción de fragilidad fiscal. La expectativa de un aumento de 50 puntos básicos por parte del Banco de la República puede ofrecer soporte táctico al peso, pero difícilmente revertirá la tendencia si el dólar global sigue fuerte.

En síntesis, el dólar/peso se mueve hoy en un equilibrio frágil. La presión externa domina, mientras que los factores locales amplifican la volatilidad. Más que un cambio de tendencia, el escenario apunta a episodios de apreciación y corrección, con un sesgo todavía favorable al dólar en el corto plazo.