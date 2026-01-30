México: cotización de cierre del dólar hoy 30 de enero de USD a MXN

En la pasada jornada el dólar estadounidense se negoció al cierre a 17,45 pesos mexicanos en promedio, de modo que supuso un cambio del 1,29% si se compara con el dato de la sesión previa, cuando cerró con 17,22 pesos, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el dólar estadounidense acumula un ascenso 0,48% aunque, por el contrario, en el último año aún mantiene un descenso del 14,81%.

En relación a días previos, encadenó tres fechas sucesivas de números positivos. En los pasados siete días la volatilidad es claramente superior a los números logrados para el último año (8,91%), por lo que está presentando un comportamiento más inestable.