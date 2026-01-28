Noticias

Canadá: cotización de apertura del dólar hoy 28 de enero de USD a CAD

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

En la jornada de hoy el dólar estadounidense se paga al arranque de sesiones a 1,36 dólares canadienses en promedio, lo que implicó un cambio del 0,15% frente a los 1,36 dólares canadienses de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el dólar estadounidense registra un descenso 1,68%, por ello desde hace un año todavía mantiene una disminución del 3,85%.

En cuanto a las variaciones de este día respecto de días pasados, suma dos sesiones consecutivas en cifras negativas. La volatilidad de esta semana es superior a la acumulada en el último año, de modo que presenta mayores cambios que la tendencia general del valor.

