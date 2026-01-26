Euro: cotización de apertura hoy 26 de enero en República Dominicana

El euro se negocia al inicio del día a 74,04 pesos dominicanos en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,02% si se compara con los 74,02 pesos de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el euro anota un incremento 1,09% y en el último año todavía mantiene un ascenso del 8,45%.

En relación a días anteriores, encadena tres jornadas sucesivas en dígitos positivos. La volatilidad de esta semana es claramente inferior a la acumulada en el último año, de manera que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en fechas recientes.