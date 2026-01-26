Noticias

Bolivia: cotización de apertura del dólar hoy 26 de enero de USD a BOB

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Bolivia: cotización de apertura del dólar hoy 26 de enero de USD a BOB

Tras la apertura de mercados el dólar estadounidense se negocia al arranque de sesiones a 6,85 bolivianos en promedio, lo que implicó un cambio del 0% frente al valor de la jornada anterior, cuando se situó en 6,85 bolivianos, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense anota un ascenso 1,32%, de manera que en el último año aún conserva una subida del 1,64%.

En cuanto a las variaciones de este día con respecto a fechas pasadas, pone fin a dos jornadas de tendencia. La volatilidad de esta semana es visiblemente inferior a los números conseguidos para el último año (13,89%), por lo que su cotización está presentando menos alteraciones de lo normal ahora mismo.

