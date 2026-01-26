Apple Chile: las 10 canciones más escuchadas de hoy

Estos son los 10 títulos que todos los usuarios están buscando en Apple. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Apple, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público chileno.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Apple ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lista de lo más escuchado

1. SENDA BELLAKONA

SINAKA

El tema de SINAKA es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la primera posición.

2. Cuando No Era Cantante (Remix)

El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida y Yung Beef

Cosechar éxitos es sinónimo de El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida y Yung Beef. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada Cuando No Era Cantante (Remix), debute en la segunda posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

3. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

BAILE INoLVIDABLE se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Bad Bunny está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

4. VeLDÁ

Bad Bunny, Omar Courtz y Dei V

Lo más nuevo de Bad Bunny, Omar Courtz y Dei V, VeLDÁ, entra directamente a la cuarta posición de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

5. Tití Me Preguntó

Bad Bunny

En quinto lugar, continúa Tití Me Preguntó de Bad Bunny.

6. Moscow Mule

Bad Bunny

El sencillo más reciente de Bad Bunny ya se vislumbra como un nuevo clásico. Moscow Mule entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

7. VOY A LLeVARTE PA PR

Bad Bunny

VOY A LLeVARTE PA PR, interpretado por Bad Bunny, se mantiene en el séptimo lugar de la lista.

8. La Santa

Bad Bunny y Daddy Yankee

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Bad Bunny y Daddy Yankee. Quizás por esto es que La Santa debuta en el ranking directamente en el octavo puesto.

9. Vete

Bad Bunny

Vete de Bad Bunny se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, se mantiene en la novena posición.

10. Daytona

Cris MJ

Daytona de Cris MJ se mantiene en décimo lugar.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Apple Music significa más del 6% de ganancias a la compañía

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Yves Herman)

La plataforma continúa consolidándose como uno de los servicios de streaming más importantes del mercado internacional. Durante 2024, por ejemplo, llegó los 98,2 millones de suscriptores, lo que representa un incremento de 8,4 millones con respecto al año anterior, una tendencia ascendente que refleja la preferencia del público y la capacidad de Apple para competir con otras plataformas líderes del sector.

En términos financieros, el servicio de música generó 9.200 millones de dólares en 2024, ingresos que demuestran su peso dentro del ecosistema de Apple al contribuir con un significativo 6,4% de los ingresos totales de la empresa. Otro dato interesante es el perfil demográfico de su audiencia, pues el 56% de los usuarios son mujeres, frente a un 44% de hombres, lo que refleja una distribución de usuarios más equilibrada que en otros servicios similares.

Disponible en 167 países y con un catálogo de más de 100 millones de canciones y 30 mil listas de reproducción, Apple Music ofrece una experiencia sonora amplia, diversa y personalizada. Además, se distingue por su modelo de retribución a los artistas, pagando en promedio $0,01 por cada reproducción.